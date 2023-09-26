Маша Ефросинина раскрыла свои секреты красоты и молодости

Знаменитость поделилась с поклонниками основными пунктами по уходу за собой.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина выглядит хорошо в свои годы и часто получает от поклонников вопросы относительно секретов своей молодости. В своих историях в Instagram 44-летняя звезда ответила, что хороший внешний вид — результат регулярной работы.

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"Вопреки стараниям сплетников о моей пластике и еще какую-то х*рь, что обо мне пишут, я могу снова и снова повторять, что внешний вид — это работа, мать ее за ногу! Большая ежедневная кропотливая работа", — подписала Ефросинина фотографию.

Журналистка также перечислила пункты, которым она старается придерживаться ежедневно для красоты и молодого внешнего вида.

Маша Ефросинина Фото: Instagram mashaefrosinina Маша Ефросинина Фото: Instagram mashaefrosinina

"В моем случае пищевые дисциплина и режим. БАДы и нутрицевтики по назначению специалистов. Физические нагрузки. Психотерапия. Духовная экологичность. Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве! И конечно, beauty-уход! Я постоянно выискиваю новые процедуры. Причем, где бы ни была", — поделилась телеведущая.

Ефросинина также рассказала, какие продукты нужно полностью исключить из рациона, в частности сосиски, пикетированные соки и соусы.

Маша Ефросинина Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Маша Ефросинина рассказала, где служит ее муж-военный.