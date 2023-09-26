Жена Брюса Уиллиса рассказала новые подробности о борьбе актера с деменцией

О деменции актера официально стало известно в феврале 2023 года.

44-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис душераздирающей новостью об ухудшении здоровья своего мужа, признав, что "трудно понять", знает ли голливудская звезда о своей болезни. Об этом она рассказала в программе Today.

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В феврале этого года Эмма объявила, что 68-летнему актеру Брюсу Уиллису поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД) — необычная форма деменции, вызывающая ухудшение поведения, личности и речи.

Сейчас она снова рассказала о его состоянии его здоровья, сдерживая слезы и обсуждая, как справиться с "горем и печалью", наблюдая, как ее муж умирает от болезни.

Хеминг-Уиллис также рассказала, что прекрасно наблюдать, как их две маленькие дочери — 11-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин — заботятся об отце.

"Я признаю, что деменция — это тяжело, — сказала она в программе. — Это тяжело для человека, которому поставили диагноз. Это также тяжело для семьи. И это не является исключением для Брюса, меня или наших девочек. И когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так".

Брюс Уиллис с дочками

Когда ведущие спросили, как она объяснила его болезнь их детям, она ответила: "Я думаю, так было всегда… мы очень честная и открытая семья. И самым важным для нас было иметь возможность сказать, что это за болезнь, объяснить, что это такое, потому что, когда вы знаете, что это за болезнь с медицинской точки зрения, все это имеет смысл".

На вопрос, знает ли Брюс Уиллис, что с ним происходит, Эмма сделала паузу и ответила: "Трудно знать". Но, несмотря на трудности ухода за мужем, она сказала, что получение диагноза сделало жизнь "облегченной".

"Я думаю, это было и благословение, и проклятие. Знаете, чтобы как бы наконец понять, что происходит, чтобы я могла принять то, что есть. Это не делает это менее болезненным, но просто принятие и осознание того, что происходит с Брюсом, просто делает это немного легче. В нашей жизни происходит так много прекрасного. Для меня просто очень важно оторвать взгляд от горя и печали, чтобы увидеть, что происходит вокруг нас".

Напомним, о деменции актера официально стало известно в феврале 2023 года. Неутешительными новостями поделилась его семья, а впоследствии Эмма Хеминг-Уиллис несколько раз просила оставить в покое больного актера.

44-летняя Эмма – вторая жена Уиллиса. До этого он 13 лет был в браке с Деми Мур, с которой они воспитали троих детей, а недавно впервые стали дедушкой и бабушкой.

Также Фокус писал, что дочь Брюса Уиллиса рассказала о ранних признаках болезни отца, которые она не заметила.