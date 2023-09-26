Твигги, Наоми, Синди и компания: супермодели прошлого появились на обложке глянца

Vanity Fair Italia вместе с дуэтом модных фотографов Луиджи и Янго сделали большой проект о супермоделях прошлых лет, включая легендарную четверку, создавшую документальный сериал "Супермодели".

После сериала "Супермодели", в котором дивы подиума из клипа Джорджа Майкла Freedom откровенно рассказали о звездном периоде в модельном бизнесе и самом понятии супермоделей, Vanity Fair Italia решил пойти дальше и сделать масштабный проект о тех, кто в свое время изменил показы и стал звездой. Фотографы Луиджи и Янго решили не ограничиваться только Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линдой Евангелистой, — супермодель Татьяна Патитц умерла в январе этого года, — а сделать длиннейший материал о моделях, которые в свое время оказали влияние на мир моды.

Этот материал будет опубликован в 40-м номере журнала Vanity Fair и появится в итальянских газетных киосках 3 октября 2023 года. Обложку сделали в ретро-стиле, когда итальянский Vogue в октябре 1994 года, к своему 30-летию, отснял для своей кавер-стори 30 топ-моделей.

В новом проекте появятся Кристен МакМенами, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Шалом Харлоу, Иман, Ева Герцигова, Милла Йовович, Пэт Кливленд, Элизабетта Десси, Паулина Поризкова, Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Стефани Сеймур, Хелена Кристенсен, Кирстен Оуэн, Кэролин Мерфи, Эмбер Валлетта, Лорен Хаттон, Твигги и Пенелопа Три.

Внезапно они вернулись. На подиумах. В рекламных кампаниях. На обложках газет. В постах в Instagram и TikTok. Топ-модели, звезды восьмидесятых и девяностых, в прошлом месяце также стали главными героями телесериала "Супермодели", который выходит в четырех эпизодах на Apple TV+.

Но почему в эпоху революции красоты идеальные женщины снова стали задавать тенденции?

В этом выпуске Vanity Fair, европейского издания, объединяющего Италию, Францию ​​и Испанию, поднимается вопрос о мифе красоты, проект, который никогда раньше не реализовывался для этой издания.

Эта тройная обложка и длинный отчет, представляют собой фреску, посвященную истории и историям группы моделей, которые вчера изменили правила и которые сегодня представляют собой последнюю часть той головоломки, которая является революцией мифа о красоте.

Синди Кроуфорд, 57 лет

Американка из Иллинойса, она переехала в Нью-Йорк в середине 80-х и покорила мир моды: от исторических рекламных кампаний до съемок с Хербом Риттсом.

После скоротечной свадьбы с Ричардом Гиром она выходит замуж за бывшую модель Рэнди Гербера, отца Кайи, топ-звезды нынешнего времени.

Карла Бруни, 55 лет

До того как выйти замуж за Николя Саркози и стать первой леди Франции, она была самой известной итальянской топ-моделью в мире.

Родившаяся в Турине, она была музой Джанни Версаче. После подиумов она посвятила себя музыке.

Клаудия Шиффер, 53 года

Немка, любимая Карлом Лагерфельдом, выбравшим ее лицом Chanel в начале 1990-х. Ее часто называли "Бриджит Бардо моды".

Клаудия ушла с подиумов в 2009 году. Единственное исключение: памятный показ мод 2017 года для ее друга Джанни Версаче. Замужем за английским режиссером Мэттью Воном, имеет троих детей.

Кристен Макенами, 58 лет

Американка с андрогинной внешностью прославилась экспериментами со своими волосами и бровями: в какой-то момент она просто их сбрила. В то время это было необычно и смело. Кристен прозвали "королевой гранжа", она работала со всеми домами моды и величайшими фотографами. В январе она прошла по подиуму для показа кутюрной коллекции Валентино.

Элизабет Десси, 65 лет

Десси, бывшая олимпийская пловчиха, в юности работала манекенщицей у Валентино Гаравани. В 2022 году она возвращается на подиум для Пьерпаоло Пиччоли, который захотел, чтобы именно она участвовала в показе Valentino Haute Couture на площади Испании.

Кристи Тарлингтон, 54 года

Девушка из Калифорнии, она была главной героиней легендарных показов мод, таких как показ Versace в 1991 году. Она замужем за актером и режиссером Эдвардом Бернсом, имеет двоих детей.

Кристи основала ассоциацию Every Mother Counts, которая пропагандирует медицинскую помощь и распространяет программы по всему миру по здоровью беременных.

Наоми Кэмпбелл, 53 года

Родившаяся в Лондоне, модель ямайского происхождения, она — чернокожая модель, которая вдохновляла и прокладывала путь другим.

Она была музой и подругой модельера Аззедина Алайи и Нельсона Манделы. Сейчас Наоми воспитывает двоих детей и стала одной из главных героинь документального фильма "Супермодели" на Apple TV+.

Шалом Харлоу, 49 лет

Шалом родом из Канады и ее заметил рекрутер модельного агентства, сама она не задумывалась о карьере в моде. Именно она стала главной героиней легендарного показа мод Александра МакКуина в 1998 году, на котором ее, одетую в белое платье, два робота облили краской.

Пенелопа Три, 73 года

Ее первый роман "Часть моего сердца" выйдет в мае 2024 года: он вдохновлен ее жизнью в Лондоне 1960-х годов и содержит портреты Дэвида Бэйли, звездного фотографа, ее бойфренда в то время. Американка, она стала сенсацией всего в 13 лет благодаря снимку Дайаны Арбус, а затем ее заметили на Черно-белом балу Трумэна Капоте в 1966 году. Пенелопа была конкуренткой Твигги и ее называли "королевой свингующего Лондона".

Ева Герцигова, 50 лет

Ева родом из небольшого городка в Чехии. В 1989 году она выиграла конкурс красоты и переехала в Париж.

Прославившись благодаря рекламной кампании известного бюстгальтера, она работала и сотрудничает до сих пор с крупнейшими международными домами моды. Она мать троих детей от итальянского предпринимателя Грегорио Марсиая.

Лорен Хаттон, 79 лет

Ее жизнь похожа на кино: от скромного происхождения во Флориде до легендарных кадров Ричарда Аведона и огромного успеха "Американского жиголо" вместе с Ричардом Гиром.

Ее контракт с Revlon, заключенный в середине 1970-х годов, вошел в историю как один из самых длительных и дорогих за всю историю.

Иман, 68 лет

Родившаяся в семье сомалийских дипломатов, она была одной из первых африканских топ-моделей в истории благодаря фотографу Питеру Бирду, который обнаружил ее в Кении в 1970-х годах, и Иву Сен-Лорану.

Она говорит на пяти языках, создала инклюзивную линию красоты Iman Cosmetics и 24 года была замужем за рок-звездой Дэвидом Боуи.

Милла Йовович, 47 лет

Из Киева она переехала в Лос-Анджелес в очень молодом возрасте. Муза таких великих фотографов, как Питер Линдберг, в 1997 году она была главной героиней фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Но именно сага Resident Evil приносит ей успех и нового возлюбленного: режиссера Пол У.С. Андерсона.

Хелена Кристенсен, 54 года

Датчанка перуанского происхождения, она была одним из первых "ангелов" Victoria’s Secret.

Сегодня она стала фотографом, основала бренд моды и дизайна интерьера Staerk & Christensen и путешествовала по миру в качестве посла ООН.

Твигги, 74 года

Символ свингующего Лондона, избранный лицом 1966 года, с ее андрогинным телосложением и стрижкой пикси.

Лесли Хорнби (это ее настоящее имя) помогла запустить тренд на мини-юбку Мэри Куант.

Эмбер Валетта, 49 лет

В 1993 году она появилась на обложке американского Vogue и стала звездой. Муза Тома Форда во времена Gucci, в 1999 году она была моделью Донателлы Версаче в культовом платье Jungle. Сегодня актриса является послом устойчивого развития Технологического института моды в Нью-Йорке.

Пэт Кливленд, 73 года

От ее дебюта в Нью-Йорке в конце 1960-х годов, наряду с такими талантами, как Холстон и Энди Уорхол, до предложения руки и сердца Мохаммеда Али, ее жизнь рассказана в ее автобиографии "Прогулки с музами: мемуары".

Ее неповторимый стиль на подиуме унаследовала дочь Анна.

Стефани Сеймур, 55 лет

Она начал работать подростком в Сан-Диего, в конечном итоге попала на обложки Sports Illustrated и кампании Victoria's Secret.

В 90-е годы она появлялась в клипах своего тогдашнего бойфренда Эксла Роуза из Guns N’ Roses. Наоми Кэмпбелл — крестная мать ее троих детей от предпринимателя Питера Бранта.

Кэролин Мерфи, 49 лет

Дочь фермеров из Флориды, своей успокаивающей и вечной красотой, она покорила такие бренды, как Ralph Lauren, Calvin Klein и Prada.

И косметические бренды, такие как Estée Lauder. Мать 20-летнего Дилана Блю, она любит природу и серфинг.

Кирстен Оуэн, 53 года

Англичанка, которая в начале 90-х годов навязала новую минималистическую эстетику, став интерпретатором авангардных брендов, таких как Jil Sander, Helmut Lang и Prada.

Полина Поризкова, 58 лет

Дочь диссидентов из Чехии, она бежала из страны с родителями в разгар Холодной войны. В Париже она начала работать моделью. Обложка Sports Illustrated в 1984 году поставила ее в число лучших. В течение 30 лет она была замужем за рок-звездой Риком Окасеком из The Cars. Она написала книгу "Без фильтра: хорошее, плохое и красивое", которая стала бестселлером.

Напомним, ранее супермодели из клипа Джорджа Майкла Freedom рассказали о съемках.