Бритни Спирс напугала своих собак танцем с ножами (видео)

Некогда очень популярная певица продолжает танцевать в одиночестве, вызывая тревогу у своих поклонников.

41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс уже очень давно не выступает на сцене, однако не прекращает удивлять и эпатировать своих 42 миллиона подписчиков в Instagram. Так, знаменитость опубликовала новое видео с танцами, где, кроме традиционных микроплавок и топа вкупе с хаотичными движениями певицы, появляется новый предмет, вернее, даже два, – ножи.

Бритни лихо отплясывает перед камерой, махая ножами, да так активно, что три ее собаки на заднем плане, случайно попавшие в кадр, выглядят несколько напуганными.

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В подписи к посту Бритни уточнила, что ножи у нее в руках – не настоящие.

"Я сегодня начала играть на кухне с ножами! Не волнуйтесь, это не настоящие ножи! Хэллоуин скоро", – отметила она. Правда это или нет, неизвестно, поскольку выглядят ножи очень натурально. Более того, Сэм Асгари рассказывал своим друзьям, что в доме Бритни ножи есть почти в каждой комнате.

Комментарии к посту она традиционно закрыла.

Спустя буквально час Спирс выложила еще одно видео танцев. Она переодела топ, выбрав модель белого цвета с длинными рукавами, белые плавки заменила на розовые, а на ногах у нее белые сапоги.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс рассталась с домработником Полом Ричардом Солизом, с которым ей приписывали роман после того, как ее муж Сэм Асгари подал на развод. Сейчас фитнес-модель живет в съемных люксовых аппартаментах, которые ему оплачивает пока еще жена, а сама артистка пустилась во все тяжкие.