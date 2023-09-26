Кейт Миддлтон научилась хитрому трюку у покойной королевы, который не освоила Меган Маркл

Кейт Миддлтон усовершенствовала ту часть королевской жизни, которая будет важна для будущего монархии.

Принцесса Уэльская освоила один хитрый трюк покойной королевы Елизаветы, который имеет решающее значение для королевской жизни и сильно отличается от умений Меган Маркл. Об сказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс, пишет The Sun.

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Кейт Миддлтон является членом королевской семьи уже более 12 лет, и в последнее время ее уверенность в себе возросла, поскольку она расширила свои обязанности в новой роли принцессы Уэльской. Вернувшись после летних каникул в прошлом месяце, она приняла участие в самых разных мероприятиях.

В их число входило посещение тюрьмы, участие в уроках леса в начальной школе, посещение молодежной благотворительной организации и посещение военнослужащих на авиабазе ВМФ. И, по словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, во время всех этих визитов Кейт никогда не выглядела скучающей или равнодушной к любому встречному.

Кейт Миддлтон на авиабазе Фото: Getty Images

Она объяснила: "Кейт потратила годы на совершенствование языка тела устойчивого развития и теперь не рискует выглядеть скучающей или проявлять какие-либо негативные эмоции. Она выглядит комфортно и расслабленно, благодаря своим навыкам, спрятанным в ее мышечной памяти, как и королева. Покойна Елизавета || всегда умела дарить самую сладкую улыбку в самых трудных обстоятельствах. Было бы наивно предположить, что Кейт полностью очарована каждым аспектом каждой встречи и визита, но дело в том, что она выглядит так, как будто она есть, и это важный навык, это могло бы помочь монархии выжить в будущем".

Джуди добавила, что этот навык прямо контрастирует с Меган, которая всегда демонстрировала другой стиль языка тела, чем Кейт. Она добавила: "Вряд ли "королевский" подход Меган мог бы быть более контрастным. Приехав из США и сделав карьеру в драме, она, конечно, нашла бы наших членов королевской семьи холодными и бесстрастными. Язык ее тела (и язык Гарри) имеет тенденцию приходить короткими, интенсивными вспышками".

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон заподозрили в копировании стиля Меган Маркл.