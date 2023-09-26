Вместе с наследником: Илон Маск встретился с президентом Венгрии с сыном Х на руках

У миллиардера 10 детей, но именно его сын Х от Граймс, чаще других появляется с ним на публике.

Илон Маск снова взял своего сына X Æ A-12, которого он зовет просто Х на работу. Миллиардер встретился с президентом Венгрии Каталин Новак на новой огромной фабрике Tesla Gigafactory Texas, где они обсудили, как "рождение детей спасает мир". У самого миллиардера 10 детей. О рождении последнего – Техно Механикуса, стало известно случайно. Об этом пишет Daily Mail.

Миллиардер, владелец X, ранее известного как Twitter, встретился с Каталин в Остине после того, как на прошлой неделе он не смог присутствовать на проходящем раз в два года Демографическом саммите в Будапеште, чтобы обсудить демографический кризис.

Илон Маск с сыном Х на встрече с Каталин Новак

Маск был сфотографирован с сыном X Æ A-12 на плечах, когда он показывал Новак объект, прежде чем отправиться на частную встречу, чтобы обсудить важность рождения детей.

После встречи предприниматель отправился в X, чтобы прямо написать: "Рождение детей спасает мир".

Новак поделилась этим мнением в посте в Facebook, назвав Маска "союзником" в "борьбе семей за свободу".

Илон Маск с сыном Х

"С Илоном Маском мы обсудили, что мы можем сделать вместе, чтобы помочь молодым людям иметь больше смелости сказать "да" рождению детей. Бездетность — самая тревожная черта нашего времени", — подытожила она во время своего семидневного визита в США.

Также она сообщила, что обсудила с Маском войну в Украине.

"Мы долго говорили о войне на Украине. Мы согласились, что необходимо немедленное прекращение огня и прочный мир. Особенно рада, что в результате нашей беседы он понял проблемы закарпатских венгров", — сообщила Каталина Новак.

Венгрия под руководством национально-консервативной партии "Фидес" проводит ряд "про-семейных" мер для защиты сокращающегося населения в 9,6 миллиона человек.

В 2019 году в Венгрии ввели пожизненное освобождение от налогов для женщин, родивших четырех и более детей.

Маск должен был присутствовать на Демографическом саммите в столице Будапеште в этом месяце перед встречей с Новак.

В мероприятии приняли участие политики со всего мира, в том числе премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канадский полемист Джордан Петерсон и лауреат Нобелевской премии экономист Джеймс Хекман.

Саммит впервые был проведен в 2015 году и организован правительством Венгрии в партнерстве с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) и другими международными группами.

Илон Маск в прошлом несколько раз поднимал тревогу по поводу коллапса населения, написав в январе в Twitter: "Коллапс населения представляет собой серьезную угрозу для будущего цивилизации".

Сам он является отцом 11 детей от трех женщин. Его первенец умер в младенчестве. Чаще всего Маск выходит в свет со своим сыном Х от певицы Граймс. Недавно выяснилось, что у Граймс и Маска также есть дочь Экса Дарк Сидерель родившаяся от суррогатной матери в декабре 2021 года. Экса получила прозвище Y.

А согласно рецензии на книгу, опубликованной New York Times ранее в этом месяце, у Маска и Граймс родился третий ребенок по имени Техно Механикус. А один из его сыновей от первой жены Джастин Уилсон заявил, что не хочет иметь ничего общего со своим отцом.