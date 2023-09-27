Диетологи назвали 7 осенних фруктов и овощей, полезных для вашего сердца

Наступил сезон осенних фруктов и овощей, употребление которых может положительно сказаться на вашем самочувствии, в частности, поддержать здоровье сердца.

Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, которые могут защитить сердечно-сосудистую систему. "Вы действительно не ошибетесь с любыми продуктами, которые вы собираете осенью, потому что все они имеют свои преимущества для здоровья сердца", — говорит зарегистрированный диетолог Диана Меса.

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Давно известно, что наиболее полезными являются сезонные овощи и фрукты. Не упустите шанс пополнить организм полезными нутриентами и позаботиться о своем сердце. Для этого обратите внимание на эту великолепную семерку. Об этом пишет Verywell Health.

Тыква

Фото: Freepik

Тыква богата бета-каротином — пигментом, который придает им характерный оранжевый цвет. Бета-каротин превращается в организме в витамин А, который обладает антиоксидантными свойствами и помогает защитить от сердечных заболеваний. Диетолог Тереза Джентиле говорит, что свежую или консервированную тыкву можно использовать в тесте для блинов, хумусе, смузи или в качестве частичного заменителя картофельного пюре.

Тыквенные семечки также очень питательны. Исследование 2019 года показало, что масло семян тыквы может предотвратить высокое кровяное давление у женщин в постменопаузе. По словам диетолога Хизер А. Ходсон, употребление цельных семян дает дополнительную пользу от клетчатки, которая может помочь снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

Гранат

Гранаты, как и яблоки, гранаты богаты полезными для сердца полифенолами, которые придают фруктам насыщенный цвет, объяснила Меса. Она сказала, что один из ее любимых осенних рецептов — салат из граната и жареной тыквы. Поскольку тыква содержит жирорастворимый бета-каротин, она рекомендует сбрызнуть ее оливковым маслом перед подачей салата.

"Это действительно поможет увеличить пользу, потому что вам нужен этот жир для поглощения бета-каротина", — сказал Меса.

Яблоки

Фото: Freepik

Яблоки полны клетчатки и полифенолов — соединений, содержащихся в некоторых фруктах и ​​овощах, которые, как известно, поддерживают здоровье сердца.

Исследование 2020 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что употребление двух яблок в день может снизить риск сердечных заболеваний у людей с повышенным уровнем холестерина в крови.

Свекла

Свекла является хорошим источником нитратов и некоторые исследования показывают, что свекольный сок помогает контролировать кровяное давление.

По словам Месы, нитраты в свекле представляют собой те же соединения, что и в переработанном мясе, но они не оказывают негативного воздействия на ваш организм. "Свекла действительно богата нитратами, и эти нитраты помогают расширять кровеносные сосуды, что может помочь, например, спортсменам и производительности, а также общему здоровью сердца", — говорит Меса.

Чтобы получить полезный для сердца источник нитратов, свеклу можно добавлять в смузи или жарить вместе с другими сезонными овощами.

Капуста

Капуста и другая листовая зелень также содержат нитраты, полезные для сердца. "Высокое содержание клетчатки в капусте также может способствовать снижению уровня холестерина, способствуя здоровью сердца. Его антиоксиданты могут бороться со свободными радикалами, что также может защитить здоровье сердца", — отмечает Джентиле.

Клюква

Клюква не только защищает от инфекций мочевыводящих путей, но и также содержит полифенолы, которые поддерживают здоровье сердца.

По словам Джентиле, клюква содержит антиоксидант проантоцианидин, который способствует снижению кровяного давления и улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследование, опубликованное в прошлом году в журнале Food & Function, показало, что цельный порошок клюквы улучшает функцию сосудов, что также является признаком улучшения здоровья сердца.

Батат

Фото: freepik

Батат, как и тыква, является отличным источником клетчатки и бета-каротина, что связано со снижением риска сердечных заболеваний и инсульта. Ходсон говорит, калий, который содержится в батате, помогает снизить кровяное давление, риск сердечных заболеваний и инсульта.

"Многие сезонные осенние продукты богаты питательными веществами, но, как и в любом случае, общее влияние на ваше здоровье зависит от того, как вы их готовите", — говорит Ходсон.

По ее словам, сокращение потребления насыщенных жиров, которые связаны с ЛПНП или "плохим" холестерином, важно, когда речь идет о здоровье сердца. Животные жиры, сливочное масло, сливки и кокосовое молоко содержат насыщенные жиры.

"Имея это в виду, вы можете увидеть, как такие блюда, как запеканки из сладкого картофеля, яблочные пироги и другие блюда, в которых используется большое количество масла, сливок или жира, действительно могут содержать насыщенные жиры", — сказал Ходсон. "Попробуйте запечь батат, тыкву или брюссельскую капусту с небольшим количеством оливкового масла или масла авокадо вместо использования сливочного масла".

Напомним, некоторые овощи могут быть вредными для вас или не принести вашему организму пользу, если употреблять их в качестве первого приема пищи.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.