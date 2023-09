Селена Гомес в корсете и мини-юбке была замечена в Париже (фото)

У артистки большая коллекция разнообразных корсетов.

31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес в эффектном образе была замечена в Париже, Франция. Об этом пишет PageSix.

Артистка выглядела шикарно на прогулке по французской столице в джинсовой мини-юбке Versace Medusa (1025 долларов США), в сочетании с большой белой поплиновой рубашкой с длинным рукавом на пуговицах от Alexander Wang поверх белого корсета Are You Am I, обнажающего декольте (295 долларов США). Гомес завершила образ сексуальными ботинками Stuart Weitzman из змеиной кожи выше колена с острым носком стоимостью 995 долларов.

Звезда сериала "Убийства в одном здании" направлялась на встречу с лучшей подругой, 28-летней актрисой Николой Пельтц и ее супругом Бруклином Бекхэмом на ужин в высококлассном перуанском ресторане Manko.

