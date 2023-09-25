Селена Гомес продемонстрировала модный костюм на осень 2023 (фото)

Знаменитость прилетела в Париж, чтобы посетить мероприятие Bulgari.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала модный костюм на осень 2023. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость сфотографировали, когда она выходила из отеля Plaza Athénée в Париже, где прошло мероприятия Bulgari. Артистка выглядела утонченно и очаровательно одновременно, надев для выхода в свет серый брючный костюм. Ансамбль состоял из оверсайз пиджака и широких укороченных брюк.

Звезда сериала "Убийства в одном здании" дополнила образ с мужскими голубыми боксерскими шортами, выглядывающими из-под брюк, и белым топом в стиле корсета от PrettyLittleThing. Также под блейзер Гомес надела голубую рубашку на пуговицах, которую носила расстегнутой.

В качестве аксессуаров актриса выбрала серебряное ожерелье, серьги-кольца, несколько колец и серую сумочку с ручкой из цепочек. Голубые туфли на каблуке завершили изысканный образ Селены.

Напомним, Селена Гомес показала идеальный маникюр для осени 2023 года.

Также Фокус писал, что Селена Гомес показала результаты своего похудения.