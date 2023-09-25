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Стиль життя

Селена Гомес продемонструвала модний костюм на осінь 2023 року (фото)

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Фото: Getty Images | Селена Гомес вирушила на захід Bulgari

Знаменитість прилетіла до Парижа, щоб відвідати захід Bulgari.

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31-річна американська співачка й акторка Селена Гомес продемонструвала модний костюм на осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість сфотографували, коли вона виходила з готелю Plaza Athénée у Парижі, де відбувся захід Bulgari. Артистка мала витончений і чарівний вигляд водночас, одягнувши для виходу в світ сірий брючний костюм. Ансамбль складався з оверсайз піджака і широких укорочених штанів.

Зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" доповнила образ з чоловічими блакитними боксерськими шортами, що визирають з-під штанів, і білим топом у стилі корсета від PrettyLittleThing. Також під блейзер Гомес одягла блакитну сорочку на ґудзиках, яку носила розстебнутою.

Як аксесуари акторка обрала срібне намисто, сережки-кільця, кілька каблучок і сіру сумочку з ручкою з ланцюжків. Блакитні туфлі на підборах завершили вишуканий образ Селени.

Нагадаємо, Селена Гомес показала ідеальний манікюр для осені 2023 року.

Також Фокус писав, що Селена Гомес показала результати свого схуднення.