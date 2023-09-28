Шварценеггер честно рассказал, что чувствует к бывшей жене после развода

Брак Марии Шрайвер и Арнольда Шварценеггера считался одним из самых крепких в Голливуде, но все сломала неверность актера и политика.

76-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который два года назад завершил развод с женой Марией Шрайвер, длившийся более 10 лет, признался, что до сих пор с большим уважением относится к матери своих детей. Об этом он рассказал в интервью журналу People.

Важно Бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер напугала изменениями во внешности

По его словам, несмотря на случившееся, у них с Марией никогда не было вражды.

"Мы никогда не покидали [первую] главу, потому что помните, у нас не было вражды. У нас не было ссоры. Это просто моя лажа, да?" – подчеркнул Арни. Как известно, на развод подала Мария в 2011 году после того, как узнала о связи мужа с их домработницей Милдред Баэной, родившей сына Джозефа.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Мария Шрайвер в окружении сыновей и дочерей Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Актер также напомнил, что он, как и его бывшая жена, после расставания решили сосредоточиться на благополучии своих четырех детей.

"Она (Мария) сказала: "Хорошо, вот что есть", а затем решила расстаться, так что это было ее решение. Но дело в том, что мы всегда четко давали понять, что дети не должны из-за этого страдать", — вспоминает он. У бывших супругов два сына – Патрик (30 лет) и Кристофер (26 лет), а также дочери Кэтрин (33 года) и Кристина (31 год).

Дети Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер

По словам Шварценеггера, сейчас отношения с экс-супругой отличные.

"Все как будто мы вместе, но у нас разные жизни. У нее есть свои вещи, свои отношения, у меня свои, но мы всегда общаемся о детях, об отдыхе", – отметил он.

В 2012 году Арнольд встретил Хизер Миллиган. Пара познакомилась после того, как Шварценеггер перенес операцию на плече, и хирург направил его к своей девушке, которая работает физиотерапевтом.

"После того, как моя терапия закончилась, после того, как я закончил фильм, я перезвонил ей и пригласил ее на обед, чтобы сказать спасибо. А потом одно повлекло за собой другое", – говорит звезда о начале своих новых отношений.

Встречаться они начали в 2013-м, а в 2015-м впервые появились вместе на красной дорожке.

Арни и Хизер Миллиган вместе уже 10 лет Фото: Getty

"У нас так много общего. Наши отношения фантастические. Я думаю о ней очень хорошо. Мне нравится, что она работает. Она явно независима. Она просто чертовски активна", – отзывается Арни о 48-летней подруге.

Ранее Фокус писал, как Мария отреагировала на новость о внебрачном ребенке своего мужа, и почему сын актера Джозеф отказался брать фамилию отца.