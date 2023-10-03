Эксперты назвали 3 причины, почему бананы нужно мыть перед тем, как чистить

Все знают, что перед тем, как съесть виноград или яблоко, их нужно помыть, потому что вы употребляете эти фрукты и ягоды вместе со шкуркой. А как быть с фруктами, кожуру которых вы не едите?

Эксперты отмечают, что фрукты с толстой кожицей, которые нужно очищать перед едой, например, бананы и авокадо, тоже следует мыть. "Продукты с кожурой следует мыть чистой проточной водой, даже если вы планируете эту кожуру выбросить", — рассказала Тамика Симс, старший директор по коммуникациям в области пищевых технологий Международного совета по пищевой информации. "Это лучшая практика безопасного обращения с пищевыми продуктами, позволяющая свести к минимуму передачу грязи или микробов, которые могут находиться на кожуре и на фруктах внутри". Об этом пишет HuffPost.

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Грязь может быть видна на кожуре, но оставшиеся пестициды или микробы, такие как сальмонелла или кампилобактер, вызывающие болезни пищевого происхождения, не обязательно будут видны. Симс советует мыть все продукты перед употреблением — даже органические сорта и продукты, которые нужно предварительно очистить.

Зачем мыть бананы?

Фото: Freepik

Банановая кожура, кожура авокадо и другие продукты с толстой поверхностью так же восприимчивы к появлению бактерий, как и более мягкие фрукты и овощи с нежной кожицей, отмечает эксперт по безопасности пищевых продуктов Тревор Крейг.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США действительно обнаружило листерию и сальмонеллу на внешней поверхности авокадо.

Из-за более толстой кожицы бактериям и грязи сложнее проникнуть в мякоть, что продлевает срок хранения. Но Крейг говорит, что когда вы разрезаете авокадо или банан, нож может протолкнуть все, что находится на коже, на съедобную мякоть, вызывая перекрестное загрязнение.

Фото: Freepik

По его словам, мытье продуктов снижает вероятность такого загрязнения. "Это не идеальный процесс, и он, конечно, не делает вашу еду стерильной, но вы можете снизить риск".

Промывка может удалить песок, вредителей, пестициды или гербициды, а также восковой налет, отметил Крейг.

Ведущий шеф-повар и преподаватель кулинарного искусства в Институте кулинарного образования Джошуа Резник рассказал, что он моет все продукты, которые нарезает, даже то, что очищает, например морковь или лук.

"В конце концов, вы не знаете, через что прошел ваш продукт", — сказал он. "Даже если бы его просто вытащили из грязи, положили в ящик и отвезли на фермерский рынок, этот продукт мог бы вступить в контакт со всеми типами грязи или загрязняющих веществ во время поездки".

Как правильно мыть продукты

Фото: Freepik

По словам Симса, чистая проточная вода – это все, что вам нужно для мытья любых продуктов. Не нужно использовать специальное средство, мыло или моющее средство, добавил Крейг. Центры по контролю и профилактике заболеваний также предупреждают, что нельзя использовать отбеливатели или дезинфицирующие средства для обработки продуктов.

"Если вы действительно хотите это сделать, вы можете использовать разбавленный раствор уксуса, состоящий из одной части уксуса и четырех частей чистой воды, для опрыскивания еды", — сказал Крейг. "Это поможет убить некоторые бактерии и не оставит неприятный привкус или возможные опасные химические вещества в вашей пище".

Если вы заметили видимую грязь на продуктах, например на картофеле, Резник рекомендует использовать кухонное полотенце, чтобы хорошо вытереть ее.

"Вы также можете использовать щетку для фруктов и овощей с толстой кожурой, чтобы почистить глубже, просто очистите щетку после использования", — говорит Крейг. "Но прежде чем мыть фрукты и овощи, обязательно сначала вымойте раковину и руки", — сказал Крейг.

Как еще обработать продукты с толстой кожурой

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Помимо мытья продуктов с толстой кожицей (и всех других типов), есть еще несколько вещей, которые помогут обеспечить их безопасность в употреблении.

Храните фрукты и овощи отдельно от сырого мяса, птицы и морепродуктов. "Это означает, что кухонные принадлежности, используемые при приготовлении продуктов и компонентов животного белка в ваших блюдах, такие как разделочные доски и ножи, также следует использовать отдельно", — говорит Симс.

Охладите или заморозьте фрукты и овощи в закрытых контейнерах в течение двух часов после нарезки, очистки или приготовления.

"Просто всегда держите свою посуду, кухонные рабочие места и руки в чистоте, чтобы ничего не загрязнять", — подчеркнул Крейг. И на всякий случай мойте все продукты.

Напомним, диетолог рассказала, как правильно мыть овощи, фрукты и зелень.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.