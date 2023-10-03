Приехал на Харьковщину: Святослав Вакарчук показал разрушенный мост через Северский Донец

Лидер группы "Океан Эльзы" снова приехал в деоккупированные города. Вакарчук посетил город Изюм и показал руины, которые оставили ВС РФ.

Святослав Вакарчук вновь приехал в деоккупированные города Украины. Лидер группы "Океан Эльзы" показал фотографии из города Изюм, что в Харьковской области. Фото певец опубликовал на своей странице в Instagram.

На первом фото видно разрушенную многоэтажку, на втором — уничтоженный мост через реку Северский Донец.

Святослав Вакарчук на Харьковщине

"Мост через Северский Донец. Изюм. Вторые сутки на востоке. Буду понемногу рассказывать", — написал Святослав Вакарчук.

Это не первый раз, когда Вакарчук приезжает в города Украины, которые пострадали от врага. На концерте певца и писателя Сергея Жадана Вакарчук рассказывал, как тот спас ему жизнь в Харькове.

"Последний раз, когда мы встречали мой день рождения, Сергей стоял и следил, чтобы я случайно не стал на противопехотную мину, которая в этот момент была в метре от моей ноги. И это не шутка. Это правда. Это было на Салтовке в Харькове", — рассказал Вакарчук.

Тогда они посетили Харьковскую территориальную 127-ю бригаду, и когда Вакарчук решил выступить перед бойцами, его предупредили об опасности, отметив, что мину не увидели и сами воины.

В его соцсетях часто появляются фото с военными. Вакарчук ездит к раненым бойцам и собирает деньги на благотворительность.

Святослав Вакарчук с военными

Недавно он объявил, что 6 декабря даст большой сольный концерт во Дворце Украина в Киеве.

Концерт будет иметь благотворительный характер. Вакарчук планирует передать средства с продажи билетов на нужды ВСУ.

В начале этого года Вакарчук побывал даже в Бахмуте и написал трогательный пост, в котором отметил, что в городе "горячо, но он не покорен". И назвал украинских воинов героями, которые вошли в историю.