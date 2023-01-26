"Здесь жарко, но он не покорен": Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута (видео)

Певец заявил, что защищающие украинский город бойцы "это люди, уже вошедшие в историю". И добавил, что для него большая честь находится рядом с ними.

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Лидер музыкальной группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук посетил город Бахмут Донецкой области, вокруг которого идут бои с российскими оккупантами. Об этом стало известно из страницы музыканта в социальной сети Facebook.

Находясь в Бахмуте, Вакарчук записал видеообращение, в котором отметил, что украинские защитники, обороняющие нашу страну, уже получили свое место в истории.

"Мы сейчас в украинском городе Бахмут. Здесь жарко, но он не покорен, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села, не просто герои – это люди, уже вошедшие в историю", — сказал певец.

[ + – ] Святослав Вакарчук в Бахмуте

Святослав Вакарчук заявил, что для него большая честь находиться рядом с украинскими воинами.

"Пусть каждый остается живым и невредимым, и все возвращаются победителями в свои семьи. А победа точно за нами! Слава Украине!", – заключил Вакарчук.

В декабре прошлого года лидер "Океана Эльзы" также приезжал в освобожденный Херсон. Музыкант посетил разрушенный Антоновский мост и исполнил свою знаменитую композицию "Човен".

[ + – ] Святослав Вакарчук в Херсоне

"Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины", — прокомментировал свой визит Вакарчук.

Ранее в Бахмуте также побывала блогер и интервьюер Рамина Эсхакзай, о чем она сообщила 24 января. Во время трехдневного пребывания в городе Эсхакзай попала под артиллерийский обстрел.

Фокус также писал о том, что 26 января украинские пограничники, защищающие Бахмут, показали шлем российского оккупанта "Колпак-20" со ржавой грунтовкой внутри. Изделие для осмотра предоставил один из солдат страны-агрессора, "потерявшийся вместе с ним где-то под украинским Бахмутом".