Выглядят современно, а внутри ржавые: пограничники показали шлемы россиян под Бахмутом (видео)

По словам украинских защитников, индивидуальной защитой советского производства укомплектовано большинство частично мобилизованных россиян на фронте.

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Пограничники, которые защищают Бахмут, показали "чудо" российского военпрома — шлем "Колпак-20" со ржавой грунтовкой внутри. Видео "распаковки" 26 января опубликовали в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По словам украинских бойцов, "Колпак-20" представляется собой окрашенный серой грунтовкой стальной шлем, который уже местами проела ржавчина. Для более современного вида каска советского производства упакована в "каверы". С внутренней стороны производитель установил поролоновые смягчители и подвесную систему, прикрученную к изделию металлическими болтами.

Отмечается, что изделие для осмотра предоставил один из солдат страны-агрессора, "потерявшийся вместе с ним где-то под украинским Бахмутом".

"Средство, производства 2022 года, должно быть для захватчиков индивидуальной защитой, но получается не очень, судя по тому сколько таких "баняков" вместе с их владельцами валяется по всему восточному фронту", — отмечают пограничники.

По данным ГПСУ, подавляющее большинство подразделений оккупантов, укомплектованных частично мобилизованными россиянами, имеют эти шлемы.

Напомним, согласно данным Института изучения войны ISW от 25 января, ВС РФ осуществляют наступательные действия на многих участках фронта, пытаясь отвлечь внимание Сил обороны Украины и создать условия для решающей контратаки в Луганской области.

Ранее Фокус писал, что по словам замминистра Минобороны Украины Анна Маляр заявила о наращивании давления со стороны противника на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Днем ранее, 24 января, Госпогранслужба сообщила о том, что ее подразделение разбило группу наемников на Бахмутском направлении и предотвратило атаку на опорный пункт украинских защитников.