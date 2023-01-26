Виглядають сучасно, а всередині іржаві: прикордонники показали шоломи росіян під Бахмутом (відео)

За словами українських захисників, індивідуальним захистом радянського виробництва укомплектовано більшість частково мобілізованих росіян на фронті.

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Прикордонники, які захищають Бахмут, показали "чудо" російського військпрому — шолом "Колпак-20" з іржавою ґрунтовкою всередині. Відео "розпаковки" 26 січня опублікували у пресцентрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За словами українських бійців, "Ковпак-20" є пофарбованим сірою ґрунтовкою сталевим шоломом, який уже місцями проїла іржа. Для сучаснішого виду каска радянського виробництва упакована в "кавери". З внутрішньої сторони виробник встановив поролонові пом'якшувачі та підвісну систему, прикручену до виробу металевими болтами.

Зазначається, що виріб для огляду надав один із солдат країни-агресора, який "загубився разом із ним десь під українським Бахмутом".

"Засіб, виробництва 2022 року, повинен бути для загарбників індивідуальним захистом, але виходить не дуже, судячи з того, що таких "баняків" разом з їхніми власниками валяється по всьому східному фронту", — зазначають прикордонники.

За даними ДПСУ, переважна більшість підрозділів окупантів, укомплектованих частково мобілізованими росіянами, мають ці шоломи.

Нагадаємо, згідно з даними Інституту вивчення війни ISW від 25 січня, ЗС РФ здійснюють наступальні дії на багатьох ділянках фронту, намагаючись відвернути увагу Сил оборони України та створити умови для вирішальної контратаки в Луганській області.

Раніше Фокус писав, що заступниця міністра Міноборони України Ганна Маляр заявила про нарощування тиску з боку противника на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Днем раніше, 24 січня, Держприкордонслужба повідомила про те, що її підрозділ розбив групу найманців на Бахмутському напрямку та запобіг атаці на опорний пункт українських захисників.