Біля Бахмута прикордонники розбили російських найманців: подробиці бою (фото)

Як розповіли у Держприкордонслужбі, росіяни намагалися атакувати опорний пункт, але їх "накрили" артилерія ЗСУ та мінометний обстріл прикордонників. У результаті окупанти зазнали втрат: 8 убитих та 13 поранених.

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Підрозділ Держприкордонслужби розбив групу найманців на Бахмутському напрямі. Про це у вівторок, 24 січня, повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Так, окупанти збиралися в атаку на опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута. Кілька разів на цю ділянку фронту ворог відправляв підкріплення.

Фото: пресслужба Дерприкордонної служби

Коли окупанти зібралися з силами і вирішили перейти в наступ, на них чекав неприємний сюрприз. Завдяки злагодженим діям прикордонники-мінометники та артилерія ЗСУ завдали ударів по окупантах, поки ті збиралися в атаку. Внаслідок обстрілу супротивник зазнав втрат живою силою.

"Добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували 8 убитих та 13 поранених окупантів", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 23 січня йдеться про те, що ЗС РФ, ймовірно, протягом останніх 72 годин провели невдалий наступ у Запорізькій області. Водночас росЗМІ просувають версію про тактичний успіх у районі Запоріжжя, щоб відвернути росіян від низки військових невдач у Бахмуті.

23 січня у ДПСУ повідомили, що у районі Бахмута підрозділ Державної прикордонної служби України захопили одну з позицій військ РФ.

23 січня у Генштабі повідомили, що Сили оборони відбили атаки ЗС РФ у районі Бахмута та інших населених пунктів. На Бахмутському напрямку російські війська вразили 21 населений пункт.

Днем раніше, 22 січня, аналітики ISW заявили, що ЗСУ утримують Бахмут, щоб перешкоджати Росії продовжувати наступ на інших ділянках фронту.