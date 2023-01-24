У Бахмута пограничники разбили российских наемников: подробности боя (фото)

Как рассказали в Госпонгранслужбе, россияне пытались атаковать опорный пункт, но их "накрыли" артиллерия ВСУ и минометный обстрел пограничников. В результате оккупанты понесли потери: 8 убитых и 13 раненых.

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Подразделение Госпогранслужбы разбило группу наемников на Бахмутском направлении. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Так, оккупанты собирались в атаку на опорный пункт пограничников близ Бахмута. Несколько раз на этот участок фронта враг отправлял подкрепление.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Когда оккупанты собрались с силами и решили перейти в наступление, их ждал неприятный сюрприз. Благодаря слаженным действиям пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ нанесли удары по оккупантам, пока те собирались в атаку. В результате обстрела противник понес потери в живой силе.

"Добили врага в стрелковом бою. Всего насчитали 8 убитых и 13 раненых оккупантов", — говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны ISW от 23 января говорится о том, что ВС РФ, вероятно, в течение последних 72 часов провели неудачное наступление в Запорожской области. При этом росСМИ продвигают версию о тактическом успехе в районе Запорожья, чтобы отвлечь россиян от череды военных неудач в Бахмуте.

23 января в ГПСУ сообщили, что в районе Бахмута подразделение Государственной пограничной службы Украины захватили одну из позиций войск РФ.

23 января в Генштабе сообщили, что Силы обороны отбили атаки ВС РФ в районе Бахмута и других населенных пунктов. На Бахмутском направлении российские войска поразили 21 населенный пункт.

Днем ранее, 22 января, аналитики ISW заявили, что ВСУ удерживают Бахмут, чтобы препятствовать России продолжать наступление на других участках фронта.