"Тут гаряче, але воно не скорене": Вакарчук звернувся до українців із Бахмута (відео)

Співак заявив, що бійці, які захищають українське місто, "це люди, які вже увійшли в історію". І додав, що для нього велика честь знаходиться поряд із ними.

Related video

Лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав місто Бахмут Донецької області, навколо якого точаться бої з російськими окупантами. Про це стало відомо зі сторінки музиканта у соціальній мережі Facebook.

Перебуваючи у Бахмуті, Вакарчук записав відеозвернення, в якому зазначив, що українські захисники, які обороняють нашу країну, вже здобули своє місце в історії.

"Ми зараз в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно не скорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, не просто герої — це люди, які вже увійшли в історію", — сказав співак.

[ + – ] Святослав Вакарчук у Бахмуті

Святослав Вакарчук заявив, що для нього велика честь перебувати поряд з українськими воїнами.

"Нехай кожен залишається живим і неушкодженим, і всі повертаються переможцями у свої сім'ї. А перемога точно за нами! Слава Україні!" — сказав Вакарчук.

У грудні минулого року лідер "Океану Ельзи" також приїжджав у звільнений Херсон. Музикант відвідав зруйнований Антонівський міст і виконав свою знамениту композицію "Човен".

[ + – ] Святослав Вакарчук у Херсоні

"Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, що сполучає правий і лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України", — прокоментував свій візит Вакарчук.

Раніше в Бахмуті також побувала блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, про що вона повідомила 24 січня. Під час триденного перебування у місті Есхакзай потрапила під артилерійський обстріл.

Фокус також писав про те, що 26 січня українські прикордонники, які захищають Бахмут, показали шолом російського окупанта "Ковпак-20" з іржавою ґрунтовкою всередині. Виріб для огляду надав один із солдатів країни-агресора, який "загубився разом із ним десь під українським Бахмутом".