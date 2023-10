Топ-8 лучших противовоспалительных продуктов для эффективного снижения веса

Если вы хотите похудеть и улучшить свое здоровье, обязательно включите в свой рацион противовоспалительные продукты.

Избыточный вес связан с более высоким уровнем жировых клеток, которые выделяют провоспалительные маркеры. Это хроническое воспаление может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака, поэтому важно контролировать воспаление и свой вес, чтобы снизить риск возникновения этих проблем со здоровьем. Для этого диетологи рекомендуют включать в свой рацион противовоспалительные продукты. Об этом пишет Eat This, Not That.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Cureus, регулярные физические упражнения являются одним из наиболее эффективных способов снижения хронического воспаления, однако снижение потребления калорий и соблюдение здоровой диеты также могут уменьшить воспаление. Для этого важно исключить из рациона продукті, которіе могут візвать воспаление: сахар, обработанные продукты и другие. И, наоборот, включить противовоспалительные продукты, которые помогут улучшить здоровье и похудеть.

Черника

Фото: Pixabay

"Черника — отличный выбор для похудения, поскольку она уменьшает воспаление и предотвращает увеличение веса", — говорит диетолог Лиза Янг. "В этих ягодах низкое содержание калорий и высокое содержание клетчатки, что способствует насыщению и снижает риск переедания. Содержание питательных веществ в них способствует общему здоровью и достижению целей по снижению веса. Также в чернике присутствуют антиоксиданты, которые помогают уменьшить жир на животе".

Лосось

Фото: pexels.com

Лосось — отличный источник белка, который способствует похудению, поскольку содержит жирные кислоты омега-3, помогающие уменьшить воспаление. "Высокое содержание белка помогает повысить чувство сытости и регулирует аппетит, сохраняя при этом мышечную массу во время процесса похудения", — отмечает Янг. Лосось содержит множество питательных веществ, включая витамин B12, витамин D и кальций.

Кроме того, по словам доктора медицинских наук Лауры Бурак, продукты, богатые белком, такие как лосось, птица и яйца являются блестящими примерами здорового питания. Противовоспалительные продукты помогают в потере веса, поскольку они требуют от вашего организма больше энергии в процессе пищеварения, тем самым ускоряя скорость метаболизма. "Белки — это двойной удар, когда дело касается здоровья и потери/поддержания веса, потому что они не только обладают более высоким термическим эффектом пищи (TEF), но и помогают вам чувствовать себя наиболее сытыми".

"Рыбий жир из диких источников, таких как лосось, с высоким содержанием жирных кислот омега-3, возможно, может замедлить старение, предотвращая воспаление", — добавляет Бурак.

Зеленые листовые овощи

Фото: Freepik

Зеленые листовые овощи, например, шпинат и капуста, полны необходимых витаминов и минералов, таких как витамин Е, фолиевая кислота, железо, витамин С, бета-каротин и магний. "Присутствующие антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, а высокое содержание клетчатки помогает регулировать аппетит для снижения веса", — говорит Янг. "Они относительно низкокалорийные, поэтому их потребление не приведет к избытку калорий в рационе".

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Грецкие орехи богаты питательными веществами, они содержат клетчатку, белок, минералы, витамины и полезные жиры. "Наличие жирных кислот омега-3 помогает уменьшить воспаление в организме и предотвратить увеличение веса", — говорит Янг. "Высокое содержание клетчатки и белка помогает повысить чувство сытости и снизить аппетит, предотвращая переедание. Присутствующие в орехах полезные жиры обладают противовоспалительными свойствами и повышают уровень хорошего холестерина, что способствует здоровью сердца".

Помидоры

Фото: Pexels

"Помидоры богаты необходимыми витаминами и минералами, такими как витамин К, калий и фолиевая кислота, которые способствуют общему здоровью", — говорит Янг. "Они богаты ликопином — антиоксидантом, который помогает уменьшить воспаление и способствует снижению веса. В них мало калорий и много как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, что способствует ощущению сытости и помогает пищеварению".

Орехи и семена

Фото: Freepik

Орехи и семена — это быстрый и невероятно полезный вариант для перекуса. Вы также можете легко добавлять их в салаты и закуски, ведь они не требуют охлаждения или подготовительных работ.

"Пригоршня орехов или семян дает вам все, что нужно, чтобы не только стабилизировать уровень сахара в крови и поддержать вас между приемами пищи (что предотвращает переедание в дальнейшем), но и представляет собой идеальную портативную еду, естественным образом содержащую все три макроса — углеводы и белок и жиры", — объясняет Бурак.

Перец чили

Фото: Pixabay

Острая пища, такая как перец чили и острый соус, может уменьшить воспаление. "Некоторые исследования показывают, что острая пища, такая как острый соус, может временно увеличить скорость метаболизма из-за капсаицина, химического вещества, содержащегося в перце чили", — объясняет Бурак. "Если он вам нравится, я рекомендую добавлять острый соус к любой еде! Он не только имеет восхитительный вкус и усиливает вкус пресной еды, но и практически не содержит калорий, что значительно повышает вкус и привлекательность ваших блюд".

Авокадо

Фото: Pixabay

"Независимо от того, о какой пользе для здоровья меня спрашивают, когда речь идет о более здоровой диете, я гарантирую, что порекомендую добавлять больше авокадо в любом виде и форме. Если бы я могла выбрать любую еду, чтобы стать супергероем, это будет авокадо", — отмечает Бурак. Она добавляет: "По моему мнению, авокадо не только один из самых вкусных продуктов на планете, в нем полно витаминов, минералов, клетчатки и полезных для сердца жиров".

Бурак предлагает нарезать авокадо кубиками и добавить его в свежеприготовленный салат или размять его и приготовить вкусный гуакамоле.

