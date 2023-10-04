Ким Кардашьян примерила легендарное микробикини Gucci с кристаллами (фото)

Знаменитость делала селфи в темной комнате, чтобы выгоднее показать сверкание ее наряда.

42-летняя звезда реалити-шоу и предпринимательница с огромным состоянием Ким Кардашьян знает толк в роскошных вещах. Не так давно она красовалась в винтажном купальнике Chanel за семь тысяч долларов, а теперь примерила знаменитое треугольное микробикини от Gucci, полностью отделанное кристаллами горного хрусталя. Снимками, которые можно назвать довольно откровенными, многодетная мать традиционно поделилась в Instagram, где у нее 364,5 млн подписчиков.

Ким делает селфи в темной комнате, полулежа на кровати. Ее крошечный бюстгальтер едва прикрывает соски большим сверкающим логотипом в виде двойной буквы G, а для завершения образа Ким накинула на себя шелковую пижаму.

"Это все Гуччи", – подписала снимки звезда.

В комментариях один из фанатов написал: "Размытые фотографии на всю жизнь!", признавая недавнюю тенденцию, когда все больше и больше знаменитостей делятся с подписчиками все более "реальными", откровенными кадрами из своей жизни, отходя от постановочных и отредактированных изображений.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян снялась для издания CR Fashion Book, изменившись до неузнаваемости.