4 полезные привычки, которые помогут укрепить иммунитет этой осенью

Первые похолодания заставили нас вспомнить о том, что за окном уже осень. А это значит, что не за горами сезон простуды и гриппа, поэтому пришло время предпринимать шаги, которые помогут поддерживать свое тело в тонусе.

Иммунная система — это естественная защита вашего организма от инфекций и ключ к хорошему здоровью. Чтобы обеспечить надежную защиту от вирусов и бактерий, ваша иммунная система должна быть прочной и устойчивой. Не существует волшебной таблетки или добавки, которая укрепит вашу иммунную систему, но эти здоровые привычки обязательно помогут. Об этом пишет Indigo.

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Ешьте овощи и фрукты

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Дефицит питательных веществ может ослабить вашу иммунную систему и открыть двери для различных инфекций. Может помочь диета с низким содержанием жиров. Ешьте больше свежих фруктов и сезонных овощей, которые богатые антиоксидантами, витаминами С и Е, бета-каротином и цинком. Включайте в свой рацион ягоды, цитрусовые, киви, яблоки, красный виноград, лук, сладкий картофель, морковь и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста.

Многие продукты могут вызывать воспалительные процессы и истощать запас питательных веществ в организме. Поэтому откажитесь от мяса и постарайтесь ограничить потребление обработанных и жареных продуктов, рафинированного сахара и муки.

Проводите время на свежем воздухе

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Пребывание на свежем воздухе очень полезно для вашего организма. Витамин D необходим для укрепления иммунной системы. Если осенью в вашем регионе недостаточно солнца, поговорите со своим семейным врачом о приеме добавки витамина D.

Если на улице хорошая погода, воспользуйтесь этим. Осень предлагает множество развлечений: отправьтесь на прогулку или поход, подготовьте свой сад, устройте охоту за мусором на открытом воздухе или соберите для детей гору листьев, достойную прыжка.

Достаточно спите

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Оказывается, сон нужен не только для красоты, во время сна ваша иммунная система борется с простудой, гриппом и другими болезнями. Пока неизвестно, сколько именно сна достаточно, но для взрослых норма составляет от 7 до 9 часов непрерывного сна. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют детям в возрасте от 6 до 12 лет спать от 9 до 12 часов в день. Если у вас проблемы со сном, эти хорошие привычки могут помочь:

Ограничьте просмотр экрана перед сном . Синий свет, излучаемый вашими устройствами, может нарушить естественный цикл сна и бодрствования.

. Синий свет, излучаемый вашими устройствами, может нарушить естественный цикл сна и бодрствования. Установите режим сна. Ложитесь спать в одно и то же время каждый вечер, включая выходные.

Ложитесь спать в одно и то же время каждый вечер, включая выходные. Спите в темной комнате. Используйте плотные шторы или маску для сна.

Используйте плотные шторы или маску для сна. Следите за тем, что вы едите и пьете. Избегайте обильных приемов пищи, кофеина и алкоголя перед сном.

Избегайте обильных приемов пищи, кофеина и алкоголя перед сном. Регулярно делайте физические упражнения. Активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.

Будьте активными

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Польза от регулярных физических упражнений кажется бесконечной. Помимо улучшения качества сна и повышения настроения, физические упражнения также могут предотвратить артрит, диабет, болезни сердца и другие заболевания.

Исследования показывают, что умеренные физические упражнения могут уменьшить воспаление и помочь иммунным клеткам восстановиться. Быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег трусцой, плавание и пеший туризм — отличные варианты. Старайтесь заниматься умеренными физическими упражнениями не менее 20 минут в день.

Не хватает мотивации? Создайте с соседями фитнес-группу или организуйте прогулку с друзьями. Упражнения с другими людьми — это не только отличный способ объединиться, так у вас будет меньше шансов пропустить тренировку.

Напомним, витамин С – это основа вашего крепкого иммунитета, поэтому недостаток этого важного витамина может сделать вас более восприимчивыми к инфекциям.

Ранее Фокус писал о том, что еда играет важнейшую роль в формировании иммунитета, так как существуют определенные продукты, способные ослабить защиту вашего организма.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.