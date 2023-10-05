Шэрон Стоун рассказала, сколько часов сна ей нужно, чтобы больше не случился инсульт
Актриса призналась, что после инсульта лишилась практически всего: семьи, карьеры, поддержки. Но сейчас, оглядываясь назад, она относится к этому философски.
65-летняя американская актриса Шэрон Стоун, которая перенесла в 2001 году тяжелейший инсульт и кровоизлияние в мозг, рассказала, что помогает ей держать себя в форме и не допустить повторения трагедии. Своими методами она поделилась в разговоре с People.
По словам звезды, раньше она мало говорила о пережитом, но сейчас ей стало более комфортно беседовать об этом.
"Долгое время я хотела притвориться, что со мной все в порядке. Мне нужно восемь часов непрерывного сна, чтобы мое лекарство от мозга подействовало и у меня не было припадков. Итак, я работаю по инвалидности, и из-за этого меня редко нанимают. Это то, что есть, и с чем я имела дело последние 22 года, и сейчас я открыто об этом говорю", – подчеркнула Стоун.
После инсульта врачи давали ей один процент на выживание. Когда же ей удалось справиться, актрису ждали новые удары. Ее брак с журналистом-расследователем Филом Бронштейном распался в 2004-м, а в Голливуде о ней предпочли забыть, не предлагали новые сценарии и не звали на съемки.
Вспоминая свой первоначальный процесс выздоровления, Стоун говорит, что на ранних стадиях она "заикалась" и "не видела правильно". Долгое время знаменитость также страдала потерей памяти. Чтобы оправиться от последствий инсульта, ей понадобилось семь долгих лет. Сейчас на многое из пережитого она смотрит философски.
"Я потеряла все. Я потеряла все свои деньги. Я потеряла опеку над своим ребенком. Я потеряла карьеру. Я потеряла все те вещи, которые, по вашему мнению, являются вашей настоящей личностью и вашей жизнью. Я так и не получила большую часть этого обратно, но я достигла точки, когда меня это устраивает, когда я действительно осознаю, что с меня достаточно".
На вопрос, как она нашла в себе смелость поделиться своей историей, Стоун объясняет:
"Я родом из очень неблагополучной семьи. Я выросла с убеждением, что мне положено было заботиться обо всех остальных. Мне потребовалось много времени, чтобы понять это. У меня была своя жизнь, и мне не нужно было исправлять ее за всех остальных, и что для меня было нормально получать уход, и мне, как инвалиду, было достаточно. Я горжусь собой и горжусь собой. Мои достижения – от выживания до помощи другим".
Сегодня Стоун входит в правление Неврологического фонда Барроу, который поддерживает нейрохирург медицинского института Стоуна доктор Майкл Лоутон. 27 октября он проводит ежегодный сбор средств Neuro Night. Согласно его веб-сайту, миссия Фонда – "спасение человеческих жизней посредством инновационного лечения, новаторских лечебных исследований и обучения следующего поколения ведущих мировых нейроклиницистов".
"Она вдохновляет тех, кто страдает от каких-либо неврологических заболеваний", — говорит Лоутон, которого Шерон считает человеком, спасшим ей жизнь, о своей звездной пациентке.
Ранее Фокус писал, что стало причиной лишения актрисы опеки над ее приемным сыном.