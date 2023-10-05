Публичный имидж принца Гарри "тонет", — эксперты
Сын британского короля после ухода от семьи теряет позиции в своем имидже, наработанном годами.
Популярность принца Гарри, по словам экспертов, идет на спад. Об этом пишет Sky News Australia.
По словам королевского эксперта и телеведущей Эстер Краку, публичная персона герцога Сассекского "пришла в упадок".
Специалист утверждает, что сын британского короля и его жена Меган Маркл "настолько непоколебимы, что хотят создать свой собственный публичный образ".
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"И, к сожалению, чем больше они, кажется, это делают, тем больше они на самом деле терпят неудачи", — пояснила она.
Принц Гарри и бывшая актриса покинули королевскую семью в 2020 году и переехали в Монтесито, Калифорния.
С момента прибытия на другой континент они пытались стать "игроками" в Голливуде, выпустив ряд контента, например, подкаст Spotify "Архетипы" и документальный сериал Netflix "Гарри и Меган".
Однако Краку считает, что попытки пары оставаться в центре внимания безрезультатны.
Она добавила: "Многие люди не понимают, но на самом деле королевская семья и их освещение принца Гарри в течение многих лет действительно спасли его публичный имидж".
"С тех пор, как он ушел и он полностью отвечает за свой имидж, вместе с [Маркл], это полностью пришло в упадок", — сказала эксперт.
Несмотря на то, что сын короля Великобритании Чарльза III с женой поселились в другой стране, принц, как сообщается, очень хочет вернуться к своей старой жизни в Соединенном Королевстве.
"Социальная жизнь принца Гарри заметно изменилась за последнее десятилетие", — сказал медиаэксперт Марк Бордман в комментарии OK!, добавив, что Маркл "разочарована" тем, что ее муж хочет вернуться на родину.
Напомним, принц Гарри наградил украинскую парамедика Юлию Паевскую на "Играх Непокоренных-2023" в Дюссельдорфе.
Также Фокус писал о романтической поездке герцогов Сассекских в Португалию.