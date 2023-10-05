Сальма Хайек поделилась забавным видео с Камилой Кабельо

В Лондоне знаменитость встретилась со своими друзьями.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась забавным видео с певицей Камилой Кабельо, 26. Ролик звезда экрана опубликовала в своем Instagram с почти 27 млн подписчиков.

Актриса и кубино-американская певица смаковали различные блюда в столице Великобритании. Видео сопровождала композиция "Bongo Cha Cha Cha".

"В Лондоне с @camila_cabello празднуем наше кулинарное наследие на #NationalTacoDay 🌮", — отметила жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

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Сальма Хайек и Камила Кабельо

"Я люблю тебя", — написала в комментариях Кабельо.

"Всегда пропагандирую мексиканскую культуру", "Вива Куба и Мексика", "Королевы", — отреагировали на ролик фолловеры звезды экрана.

В Лондоне Сальма Хайек также посетила премьеру документальной картины о футболисте Дэвиде Бекхэме от Netflix.

"Я уже в пути💜", — прокомментировала актриса свое фото в роскошном фиолетовом платье.

Сальма Хайек

Напомним, Сальма Хайек примерила платье любимого бренда принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о появлении актрисы в компании ее мужа на мероприятии Kering.