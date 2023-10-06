Вера Брежнева впервые подтвердила развод с Константином Меладзе

Слухи о разрыве звездной пары распространялись с 2022 года, однако они не комментировали домыслы в сети.

41-летняя певица Вера Брежнева впервые официально подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе, 60. На своей Instagram-странице артистка рассказала о релизе своего первого украиноязычного мини-альбома.

"Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос... все это в моем первом мини-альбоме на украинском "ДЯКУЮ". Слушайте сердцем. И напишите, какой трек откликнулся больше всего", — отметила Брежнева, таким образом подтвердив слухи о разрыве с Меладзе, которые распространялись с 2022 года.

Важно Веру Брежневу лишили вида на жительство в РФ

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Вера Брежнева

"В каждой песне нахожу столько слов, которые отражают мое состояние 🙏🏻 спасибо", — написала в комментариях подруга певицы и украинская дизайнер Екатерина Сильченко.

Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в России, вышла замуж за украинского продюсера грузинского происхождения в октябре 2015 года. Их тайная свадьба состоялась в Италии.

Сообщалось, что причиной разрыва пары могла стать политическая. Ведь певица с первых дней большой войны активно поддерживает Украину, несмотря на свое прошлое в РФ, а Меладзе избрал позицию молчания.

Константин Меладзе

Общих детей у супругов не было. Однако артистка воспитывает двух дочерей от предыдущих союзов — Соню и Сару Киперман. Сара — наследница первого официального мужа Брежневой Михаила Кипермана. А отцом Сони является Виталий Войченко.

Напомним, Константина Меладзе лишили вида на жительство в России. Он якобы проживает сейчас в Италии.

Также Фокус писал о первых новостях о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе в 2022 году.