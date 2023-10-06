Звезда соцсетей единственная из детей Крис Дженнер унаследовала это от матери.

42-летняя американская теледива Ким Кардашьян рассказала о борьбе с болезнью. Об этом сообщает Refinery29.

В новом интервью звезда реалити-шоу поделилась, что тайно борется со "взрослыми прыщами".

"О, у меня появилось большое количество прыщей", — сказала бывшая жена Канье Уэста, добавив, что она "очень хорошо прикрывает их под макияжем".

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Ким Кардашьян

"Но я это задокументировала", — продолжила она. "Я думаю, если бы люди увидели это, они были бы действительно шокированы, узнав, что я имела такой опыт".

Будучи основательницей собственного бренда по уходу за кожей Skkn by Kim, Кардашьян начала экспериментировать с различными ингредиентами и продуктами.

"Я думаю: стоит ли мне прекратить использовать масла, если у меня есть прыщи?", — сказала она, добавив, что "прекращение использования масла не принесло пользы".

Ким Кардашьян

Этот опыт борьбы с прыщами вдохновил ее искать ингредиенты, которые она могла бы интегрировать в свою собственную линию, например, тыквенные ферменты, которые мама четверых детей начала использовать "как маску от пятен".

Одна вещь, с которой Ким не смогла справиться, это псориаз, который она унаследовала от матери Крис Дженнер.

"Я единственная из ее детей, которая получила это", — сказала Кардашьян, признавая, что она "отказалась от попыток это понять", потому что она "все еще очень растеряна" относительно причины проблемы.

Напомним, Ким Кардашьян примерила знаменитое микробикини Gucci.

Также Фокус писал о непристойном жесте сына Ким Кардашьян и Канье Уэста, который он показал папарацци.