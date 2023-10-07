Канье Уэст и Бьянка Цензори официально поженились: детали

Всего через месяц после официального развода с Ким Кардашьян музыкант заключил новый брак. Это произошло в декабре 2022 года.

46-летний американский рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори, 28, официально поженились. Об этом сообщает Daily Mail.

После почти года циркулирования слухов вокруг их вероятного брака стало известно, что пара действительно официально заключила союз.

Уэст и Цензори поженились по лицензии на "конфиденциальный брак" в Калифорнии, поэтому это не было обнародовано.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори

В сети предполагали, что 46-летний рэпер и 28-летняя сотрудница его компании "Yeezy" поженились на церемонии, которая не имела юридической силы, поскольку, казалось бы, не было никаких доказательств союза, и сообщалось, что ранее в этом году они провели частную церемонию в Беверли-Хиллз.

Однако Daily Mail получили официальный документ, в котором указано, что дата их бракосочетания — 20 декабря 2022 года — всего через месяц после того, как он завершил развод с Ким Кардашьян, от которой воспитывает четверых детей.

Бьянка Цензори

Согласно лицензии на брак, эпатажная пара поженилась в Пало-Альто, Калифорния, известном как Силиконовая долина. Они выбрали тайное место для особого события.

Документ был подан под их полными именами Бьянка Цензори и просто "Йе" для рэпера, который юридически сменил свое имя с Канье Омари Уэст в октябре 2021 года.

Пару поженил калифорнийский чиновник Джеймс Мейфилд.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Напомним, Канье Уэст требует у новой жены жить по особым правилам.

Также Фокус писал о реакции итальянских властей на эпатажные образы Канье Уэста и Бьянки Цензори.