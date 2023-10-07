Дочь экс-мэра Харькова Михаила Добкина показала отца в молодости (фото)

Алла Добкина в свой день рождения поделилась рядом архивных кадров.

Певица и модель Алла Добкина 7 октября 2023 года празднует 30-й день рождения и показала по поводу праздника архивные фото из детства. Снимки дочь Михаила Добкина опубликовала в Instagram с более 119 тыс. подписчиков.

"Этой девочке сегодня 30. Спасибо Богу за мою семью, здоровье и счастье. Спасибо моим близким за то, что вы рядом. Маркуше, который сделал меня твоей мамой", — написала именинница.

На архивных кадрах Алла позировала в платьях и с папой, 53-летним бывшим мэром Харькова Михаилом Добкиным.

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Алла Добкина празднует 30-летие

Отметим, что именинница — старший ребенок харьковского политика. У нее также есть родной брат Николай и еще двое сестер, Ева и Полина, которые родились во втором браке отца.

Михаил Добкин с дочерью Аллой Фото: dobkinaaalla

"Все фото, как из моего детства... Причёски, платья. Обнимаю", "Фото💔💔💔💔 Девочка, будь счастлива! Это самое главное", "Аллочка, с днём рождения!!! Всех благ, здоровья, добра, любви и счастья Вам и Вашей семье!!! Хорошего вам дня!!!" — присоединяются к поздравлениям с днем рождения фолловеры Добкиной.

Напомним, Оля Полякова поздравила младшую дочь с 12-м днем рождения.

Также Фокус писал о поздравлении Владимира Путина с днем рождения портретами Степана Бандеры в юности.