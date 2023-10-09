Бен Аффлек и Дженнифер Лопес взяли ипотеку на 30 лет

Знаменитая пара, по мнению финансистов, поступила очень умно.

При покупке особняка стоимостью 60,85 миллиона долларов в Беверли-Хиллз в мае этого года 54-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес и ее 51-летний муж, актер и режиссер Бен Аффлек,взяли ипотеку в размере 20 миллионов долларов, которую будут выплачивать 30 лет, сообщает The U.S. Sun со ссылкой на документы по сделке.

Пара, чьи поиски дома заняли почти год, приобрела дом, который называют "поместьем Уоллингфорд", через трастовый фонд. Последним управляют их бизнес-менеджеры Гэри Кресс и Брайан Мерфи. По условиям ипотечного кредита на дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами процентная ставка составит 5,5% в течение первых шести лет. Прогнозируемым сроком начала выплаты основной суммы долга и процентов станет ноябрь 2033 года.

Ипотека Лопес и Аффлека, которая приходится на 22-летний максимум ставок по ипотечным кредитам, была описана Тони Мариотти, генеральным директором лос-анджелесской компании RubyHome Luxury Real Estate, как "умный финансовый шаг". Он добавил, что процентная ставка по кредиту, обеспеченному недвижимостью, ниже, чем по потребительскому кредиту, и что проценты не подлежат налогообложению.

Эксперт по элитной недвижимости охарактеризовал сделку с недвижимостью как "обычную тактику богатых людей в целях получения налоговых льгот", которые "обычно принимают взвешенные решения".

До покупки поместья Уоллингфорд пара проживала в доме Лопес в соседнем Бель-Эйре (штат Калифорния) теперь Дженнифер хочет продать за 42,5 миллиона долларов.

Она приобрела особняк в мае 2016 года за 28 миллионов долларов, а четыре месяца спустя добавила к нему ипотеку на 14 миллионов долларов.

Ранее Фокус писал, что в отношениях Бена и Дженнифер не все гладко. Артистка ревнует своего мужа к бывшей жене, Дженнифер Гарнер. Аффлек часто ездит к ней в гости и при встречах с ней выглядит счастливым.