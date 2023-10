Молодую подругу 83-летнего Аль Пачино заметили в компании ее 62-летнего экс-бойфренда

Пока Нур развлекается в компании Николаса, журналисты гадают о статусе их нынешних отношений.

29-летняя Нур Альфаллах, бывшая девушка 83-летнего актера Аль Пачино, которая родила ему сына всего три месяца назад, после расставания с возрастным возлюбленным была замечена в компании ее экс-бойфренда, 62-летнего миллиардера Николаса Берггрюэна, на концерте Стинга в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Нур была одета в духе Бьянки Цензори, жены Канье Уэста, правда, не настолько вульгарно. Она выбрала черный бюстгальтер, прозрачный топ с длинными рукавами, леггинсы и сапоги до колен.

Николас, состояние которого оценивается в 3,2 миллиарда долларов, оделся в полностью черный костюм поверх джемпера и обул соответствующие туфли на шнуровке.

Немецко-американский финансист парижского происхождения и светская львица, родившаяся в Кувейте и выросшая в Беверли-Хиллз, прошли через охрану через боковой VIP-вход в историческое голливудское заведение.

Миллиардер живет в поместье Беверли-Эстейт с 28 спальнями и 38 ванными комнатами стоимостью 63,1 миллиона долларов в Беверли-Хиллз, которое когда-то принадлежало издательскому магнату Уильяму Рэндольфу Херсту и его любовнице Мэрион Дэвис. По данным CSQ, Берггрюэн стал отцом двух семилетних детей — Олимпии и Александра — от "одного донора яйцеклеток и двух суррогатных матерей".

Нур начала встречаться с Берггрюэном, который, как сообщается, крутил роман с супермоделью Клаудией Шиффер, после того как после года отношений рассталась с 80-летним фронтменом Rolling Stone Миком Джаггером.

На своей странице в соцсети Нур разместила видео, на котором 72-летний британский рокер исполняет свой хит 1993 года Fields of Gold, сидя в центре VIP-секции у бассейна, ближайшей к сцене.

Во время двухчасового сета из 24 песен 17-кратный обладатель Грэмми (урожденный Гордон Самнер) пригласил на сцену своего сына Джо Самнера, чтобы спеть бэк-вокал в песнях King of Pain и Every Breath You Take.

Совсем недавно как Альфаллах подала прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой к судье о полной физической опеке и совместной юридической опеке над сыном Романом Альфаллахом Пачино.

Нур Альфаллах и Аль Пачино Фото: Getty Images

Роман – четвертый ребенок Аль Пачино, у которого есть 33-летняя дочь Джулия от тренера по актерскому мастерству Яны Таррант и 22-летние близнецы (Антон и Оливия) от номинантки на премию "Эмми" Беверли Д'Анджело. Актер также встречался с Дайан Китон, Джилл Клейбург, Пенелопой Энн Миллер, Кэтлин Куинлан, Линдалл Хоббс и Люсилой Солой, но ни одну из них так и не взял в жены.

С Нур Пачино познакомился на съемках полнометражного режиссерского дебюта Алека Гриффена Рота "Билли Найт", производство которого завершилось год назад. Девушка, выпускница Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе,

считается исполнительным продюсером предстоящей инди-драмы, в которой также играют Чарли Хитон, Билли Зейн, Патрик Шварценеггер и Сара Сампайо.

Ранее Фокус писал, как выглядит самый младший сын Аль Пачино.