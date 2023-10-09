Повторение судьбы: какие признаки кармических отношений и как из них выходить

Кармические отношения могут быть довольно тяжелыми, однако из них можно извлечь особую пользу, если правильно подойти к этому вопросу.

Часто тяжелые отношения между мужчиной и женщиной называют кармическими, ища причины проблем в "прошлых жизнях". Но каждые ли проблемные отношения являются кармическими, рассказывает украинский рунолог Татьяна Самохина.

Что такое кармические отношения

Кармические отношения — это отношения между людьми, которые могут глубоко влиять на их судьбы и иметь связи с прошлыми жизнями. Часто они являются сложными, однако одновременно могут предоставить возможность духовного роста и исцеления.

Признаки кармических отношений

Сильное эмоциональное влечение

Один из признаков кармических отношений — это глубокое и мгновенное эмоциональное влечение, которое вы испытали к человеку, даже если не знаете его долго. Это часто связано с тем, что вы встречаетесь с душой, с которой вы имеете некоторую историю из прошлых жизней.

Как из этого выйти? Важно осознать, что сильное влечение не всегда означает здоровые отношения. Постарайтесь разобраться, чему учат вас эти чувства, и примените полученные уроки для своего духовного роста.

Фото: Getty Images

Частые конфликты и испытания

Кармические отношения часто сопровождаются множеством конфликтов и испытаний. Вы можете время от времени переживать очень эмоциональные и тяжелые моменты, что не очень хорошо для психического здоровья.

Как действовать? Попробуйте рассматривать эти конфликты как возможности для роста и самопознания. Учтите, что эмоциональные испытания могут помочь вам избавиться от старых кармических связей и исцелить раны прошлых жизней.

Фото: Getty Images

Чувство долга и обязанности

За счет того, что вы с партнером уже были знакомы в прошлой жизни, из предыдущей истории может тянуться ощущение, будто вы что-то должны ему или можете исправить вашу связь.

Какие действия? Научиться различать, когда такие ощущения помогают вам расти, а когда мешают. Постарайтесь разобраться в себе, что именно вы научились в этой истории и какие уроки вынесли.

Фото: Getty

Повторяются те же события и образы

Они могут напоминать вам о предыдущих жизнях. В таком случае постарайтесь понять, чему эти сценарии хотят вас научить. Это поможет двигаться дальше.

Сильная эмоциональная зависимость

Вы можете чувствовать, что без другого человека вы не счастливы. В таком случае прорабатывайте собственную ценность и независимость. Найдите центр счастья внутри себя.

Фото: Getty Images

Долгий путь к исцелению

Кармические отношения потребуют длительного времени, чтобы зажили все раны и усвоились все уроки. В таком случае поможет терапия. Воспринимайте это время как период самовозрастания и опыта.

Напомним, какие аффирмации нужно проговаривать ко Вселенной.

Также Фокус писал об астрологическом прогнозе относительно войны в Израиле.