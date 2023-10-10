Дженнифер Лопес появилась на публике с аксессуарами на 65 тысяч долларов (фото)

Звезда сцены и соцсетей продемонстрировала, как сделать роскошным джинсовый образ.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный джинсовый ансамбль с аксессуарами на 65 тысяч долларов. Об этом пишет Page Six.

Жена оскароносного актера Бена Аффлека, 51, появилась в мешковатом джинсовом комбинезоне в Лос-Анджелесе. Волосы Джей Ло собрала в пучок. А на ее ногах были ботинки Jimmy Choo x Timberland, цена которых составляет 1295 долларов.

Звезда сцены также добавила к джинсовому образу дизайнерские очки Bottega Veneta за 550 долларов

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Отметим, что комбинезон американской знаменитости стоит $647.

Что касается ее роскошной сумочки, звезда фильма "Выходи за меня" — которая носит свои сумки Birkin везде, включая тренажерный зал — держала в руках коричневую замшевую версию сумочки Grizzly, причем она продается почти за 35 000 долларов.

Певица также продемонстрировала множество роскошных ювелирных украшений, в том числе кольцо с розой Dior (25 500 долларов), манжеты Hermès Collier De Chien (1 225 долларов).

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Джей Ло стояла возле своего авто и с кем-то переписывалась, держа в руках телефон.

Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес нарушила строгую диету ради мужа.

Также Фокус писал об ипотеке Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на дом.