Марлон Брандо сделал непристойное предложение Барбаре Стрейзанд, но они остались друзьями

Актриса Барбара Стрейзанд написала о дружбе с актером Брандо в своих мемуарах "Меня зовут Барбра".

Американская вокалистка, композитор, автор текстов, продюсер, актриса и режисер Барбра Стрейзанд поделилась секретами своего прошлого в мемуарах "Меня зовут Барбра", сообщает Fox News.

Стрейзанд рассказала в своем знаменитом фильме "Как мы были" о дружбе с американским актером, дважды лауреатом премии "Оскар" Марлоном Брандо.

По словам актрисы, на вечеринке в 1966 году Брандо предложил ей вступить в сексуальные отношения, в то время как его жена находилась в соседней комнате. Она отказалась и они стали друзьями на всю жизнь. О других подробностях этого инцидента актриса не сообщает.

Стрейзанд также поделилась как Брандо раскритиковал ее после выхода фильма "Смешная девчонка". Актер позвонил ей и сказал: "Ты была очень хороша, но ты ведешь себя странно", — сообщила Барбара.

Что известно о Марлоне Брандо

Марлон Брандо (полное имя — Марлон Брандо-младший) — американский актер и активист. Родился 3 апреля 1924 года в Омахе, умер 1 июля 2004 года в Лос-Анджелесе. Считается одним из величайших актеров двадцатого столетия, он получил многочисленные награды за свою шестидесятилетнюю карьеру, включая две премии "Оскар", две премии "Золотой глобус", награду Каннского кинофестиваля и три награды Британской киноакадемии.

Брандо в фильме "Одноглазые валеты" Фото: Википедия

В автобиографической книге "Песни, что пела мне мать", Брандо написал о встрече с Мэрилин Монро на вечеринке. Актер утверждал, что у них был непродолжительный роман, после чего они почти не общались. У него было несколько браков. В 1976 году Брандо сделал бисексуальный каминг-аут, признавшись, что у него были однополые отношения. Для тех лет актер также сделал довольно смелое заявление, что гомосексуальность он воспринимает как нечто само собой разумеющееся, и что ему совершенно не стыдно за то, что он имел опыт таких отношений.

У него официально было 11 родных детей и 3 приемных. Все они получили его фамилию.

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