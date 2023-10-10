Дочь Нины Матвиенко растрогала песней-посвящением матери (видео)

Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года, не дожив 2 дня до 76-летия.

42-летняя украинская певица Антонина Матвиенко посвятила покойной матери песню "Сік землі". Ролик дочь Нины Матвиенко выложила в своем Instagram-аккаунте.

"Посвящаю маме", — написала жена певца Арсена Мирзояна.

Композицию артистка хотела подарить маме на 76-й день рождения, который Нина Матвиенко отпраздновала бы 10 октября 2023 года. Впрочем, за два дня до этого Народная артистка Украины ушла из жизни.

"В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это должен был быть хороший сюрприз маме на день рождения. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов", — отметила Тоня Матвиенко, призвав позвонить родителям и поблагодарить за все, что они дали нам.

"Я обязательно продолжу мамину традицию популяризировать украинские песни в мире. Делать добро! Уважайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама!" — отметила дочь Нины Матвиенко.

Тоня Матвиенко выпустила песню-посвящение маме

Как сообщается, идея создания композиции у Матвиенко зародилась, когда она из-за большой войны в Украине жила в Великобритании и скучала по маме. В это время она вспомнила песню "Сік землі", которую слушала в детстве. Поэтому решила перепеть и сделать таким образом подарок маме.

Нина Матвиенко

В ролике артистка использовала материалы из семейного фотоальбома и архивные фото украинцев из столичного музея Ивана Гончара, которым руководит ее отец — художник Петр Гончар. Он с Ниной Митрофановной был в браке с 1971 года до самой ее смерти. Супруги воспитали троих детей — Антонину, Ивана и Андрея.

Песня-посвящение Тони Матвиенко покойной матери

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о последней встрече с Ниной Матвиенко в мае 2023 года.