Вера Брежнева, Софи Тернер и Бритни Спирс: самые громкие разводы 2023 года

Расставания знаменитостей могут быть скандальными, или мирными, но они неизменно привлекают внимание фанатов.

2023 год еще не закончился, но мы уже наблюдаем волну расставаний среди знаменитостей. Многие звезды, чьи браки казались незыблемыми, как скала, сообщили, что разводятся, прожив в браке много лет. Так, фанаты были шокированы, когда о разводах сообщили Хью Джекман и Кевин Костнер.

Также расстроили сообщениями о расставаниях украинские звезды: шоумен Владимир Остапчук впервые высказался о разводе с Кристиной Горняк, сказав, что снова начал ходить к психологу.

А блогер Даша Квиткова сообщила, что развелась с Никитой Добрыниным и это произошло вскоре после потрясающе красивого венчания.

Но какими не были разводы знаменитостей, публичными и скандальными, или невероятно сдержанными и дружелюбными, но фанатам они никогда не надоедают. Когда два человека в глазах общественности расходятся, это всегда драматично, независимо от того, насколько жестко их пиар-команды пытаются контролировать повествование.

Фокус собрал самые громкие разводы знаменитостей в 2023 году.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Пара познакомилась, когда Вера пришла на кастинг в группу "ВИА Гра" в 2002 году. Ее, Надежду Мейхер и Анну Седокову называли "золотым составом" группы, основанной в 2000 году.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: meladzemusic\Instagram

Впрочем, в 2007 году Вера Брежнева покинула группу и начала строить сольную карьеру. По слухам, роман Константина и Веры начался, когда они еще оба были в браке. Но продюсер и певица развелись и в 2015 году сыграли очаровательную свадьбу в Италии.

О разводе Меладзе и Брежневой начали говорить еще в 2022. Певица начала активно поддерживать Украину на фоне войны с РФ, а продюсер выбрал позицию молчания. Поэтому сообщалось, что конфликт между знаменитостями возник именно на политической почве. Они отрицали расставание, но в итоге Вера Брежнева подтвердила, что разводится.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

24-летняя украинская блогер Даша Квиткова официально развелась с телеведущим Никитой Добрыниным. "С сегодняшнего дня у нашей истории официально только одно продолжение. Родители самого прекрасного мальчика", — отметила звезда соцсетей в июне 2023 года.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: Instagram Daria Kvitkova

Даша и Никита познакомились на съемках шоу "Холостяк-9". В 2020 году они поженились, а через год стали родителями сына Льва. В 2022 году пара обвенчалась, но уже в следующем году они объявили о расставании. Никаких комментариев они не давали.

Сергей Жадан и Ирина Куницына

Известный писатель и певец Сергей Жадан разводятся после 14 лет брака. Для Жадана это был второй брак.

Сергей Жадан Фото: УНИАН

И вскоре фанаты заподозрили, что Жадан встречается с певицей Кристиной Соловий. Их сфотографировали вместе на прогулке. Но Жадан не давал никаких комментариев.

Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит

Актеры Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит расстались во время Недели моды в Париже. 37-летняя Джоди Тернер-Смит подала на развод с 45-летним Джексоном в понедельник, 2 октября, после трех лет брака.

Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит Фото: Getty Images

Пара познакомилась на вечеринке по случаю 40-летия Ашера в 2018 году. В интервью 2021 года Тернер-Смит вспомнила их первую встречу . "Когда я впервые встретила своего мужа, у нас была связь на одну ночь. Сейчас у нас трехлетний роман на одну ночь", — говорила она.

Джексон и Тернер-Смит поженились в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь. Инсайдеры рассказывали, что Джошуа Джексон шокирован решением жены расстаться.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

После 27 лет брака звезда "Людей Икс" и его жена расстались. В сентябре австралийская пара заявила: "Нам посчастливилось провести почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост".

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Деборра и Хью отметили, что это единственное заявление, которое они делают. И сдержали слово: больше никаких подробностей не последовало. У пары двое детей.

Джо Джонас и Софи Тернер

Звезда "Игры престолов" и известный певец были вместе четыре года. У них двое детей. И у них была фантастическая свадьба. Софи и Джо казались идеальной парой, потому их расставание шокировало поклонников.

Джо Джонас и Софи Тернер Фото: joejonas

И это был именно тот случай, когда развод стал скандальным. Джо Джонас попытался обвинить свою жену в том, что она плохая мать, потому что уехала на съемки, оставив детей с их отцом.

Однако маневр не удался, фанаты и друзья Софи выступили в ее защиту, а она прямо заявила, что хочет увезти детей в родную Великобританию, в чем Джо ей препятствовал.

София Вергара и Джо Манганьелло

В июле актеры София Вергара и Джо Манганьелло объявили о своем расставании после семи лет брака.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Getty Images

"Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в этот новый этап нашей жизни", — развод сопровождался небольшой "битвой" за любимую собачку пары.

А инсайдеры сообщили, что Джо и София оказались очень разными: Вергара обожает вечеринки и красные дорожки, а Джо Манганьелло предпочитает проводить время дома, за настольными играми с друзьями и ему не нравится пристальное внимание таблоидов и фанатов.

Рики Мартин и Джван Йосеф

Музыкант Рики Мартин и артист Джван Йосеф расстались после шести лет брака. Звездный певец и его супруг казались идеальной парой и вместе воспитывали детей.

Рики Мартин и Джван Йосеф Фото: Getty Images

У них есть четырехлетняя дочь Люсия и трехлетний сын Ренн. А также 14-летние близнецы Маттео и Валентино, которые родились у Мартина до брака.

В опубликованном заявлении пара сообщила, что заканчивает отношения по-хорошему, поскольку у них все еще есть "любовь и уважение друг к другу".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Софи Грегуар

Развод Джастина Трюдо и его очаровательной супруги Софи Грегуар, которые так долго были не только супругами, но и верным соратниками на политической арене, шокировал жителей Канады и весь мир.

Джастин и Софи прожили в браке 18 лет. И все закончилось коротким сообщением в соцсетях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Софи Грегуар Фото: Getty Images

"Для благополучия наших детей мы просим вас уважать нашу и их частную жизнь. Спасибо", — резюмировал Трюдо.

У них трое детей: Ксавье, 15 лет; Элла-Грейс, 14 лет; и девятилетний Адриан. Сообщается, что пара уже разъехалась по разным резиденциям.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

Если где-то существует рейтинг скандальных разводов, то развод Кевина Костнера и его второй жены Кристины Баумгартнер точно входит в первую пятерку.

Кристина подала на развод после 18 лет брака, устав от плотного графика супруга. А тот ошарашил ее, сообщив трем их общим детям о расставании с их матерью по видеосвязи, а потом потребовал, чтобы она буквально "убралась" из их семейного дома.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Позже в распоряжении журналистов оказались документы в которых Костнер требовал от бывшей жены не забирать из их особняка стоимостью в 145 миллионов долларов вещи вроде собачьих мисок и беговой дорожки, а она настаивала на алиментах в четверть миллиона долларов в месяц. Сейчас Кевин и Кристин разъехались.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Но самым скандальным разводом этого года уже точно стал развод Бритни Спирс и Сэма Асгари. Пара была вместе около семи лет, но их брак продержался чуть больше года.

Сэм Асгари съехал из особняка Спирс. И инсайдеры стали сообщать шокирующие подробности об их семейной жизни. Насколько эти слухи правдивы – неизвестны, но Бритни якобы била Сэма, однажды даже разбила голову о журнальный столик во время ссоры, и изменяла ему.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Другие источники рассказывали, что пара тяжело переживала выкидыш певицы и ее проблемы с сыновьями. После расставания Бритни завела короткий роман с домработником, но бросила его, когда оказалось, что у него есть криминальное прошлое.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе.