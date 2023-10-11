Эксперт рассказала, почему Джиджи Хадид нравится Брэдли Купер

Супермодель и актера недавно заметили на свидании. После этого звездному дуэту стали активно приписывать роман.

Эксперты оценили слухи о романе 28-летней супермодели Джиджи Хадид и 48-летнего актера Брэдли Купера. С того момента, как в начале октября 2023 года старшую сестру Беллы Хадид и экс-возлюбленного Ирины Шейк заметили во время неожиданного свидания, распространились слухи о новой звездной паре. Об этом пишет Daily Mail.

И хотя инсайдеры рассказывают, что супермодель и кинозвезда просто "развлекаются" вместе, поклонники заметили знакомую тенденцию в стиле свиданий Джиджи после другого вероятного романа с голливудским актером, Леонардо Ди Каприо, 48, в 2022 году.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Теперь эксперты по отношениям раскрыли, что может стоять за явным желанием модели палестинского происхождения встречаться со старшим мужчиной — от особой близости Брэдли и Лео к своим матерям до поиска человека, который готов взять на себя обязательства.

Британский эксперт по отношениям Аннабель Найт говорит, что близость Брэдли и Лео со своими семьями, вероятно, является главной привлекательностью для молодой матери Джиджи, которая воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер

Она объяснила: "Сейчас, когда ей около двадцати, и она является матерью трехлетней дочери, Джиджи, скорее всего, ищет что-то немного другое и кого-то, кто бы поделился ее собственным опытом и мышлением. Одним словом, ее приоритеты изменились".

Аннабель продолжила: "Также хорошо известно, что Джиджи очень близка со своей знаменитой семьей, особенно со своей матерью, Иоландой Хадид".

Иоланда Хадид с дочерью и внучкой Фото: Instagram @yolanda.hadid

А как известно, Брэдли и Лео также очень близки со своими матерями.

Брэдли Купер с мамой Фото: Getty Images

"Оба актера регулярно брали своих мам с собой на свидания, премьеры фильмов и вручения наград, что станет для Джиджи большим зеленым флагом", — объясняет эксперт.

Напомним, Джиджи Хадид когда-то была влюблена в Брэдли Купера и имеет много общего с актером.

Также Фокус писал о реакции Джиджи Хадид на атаку боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.