Оля Полякова рассказала, почему злится на мужа (видео)

Певица и бизнесмен Вадим Буряковский женаты с 2004 года.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, почему сердилась на своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Своими мыслями звезда сцены поделилась в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", которое певица ведет с телеведущей Машей Ефросининой.

Полякова призналась, что в свое время муж заставил ее решать все проблемы самостоятельно.

"Я считаю, что он бросил меня на амбразуру. Это раньше произошло, не сейчас. Он просто ушел от проблем и все проблемы навалил на меня. Я злилась и продолжаю на него за это злиться", — рассказала мама двоих детей.

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Оля Полякова рассказала, почему злится на мужа

Украинская певица и бизнесмен Вадим Буряковский женаты с 2004 года. От их союза подрастают две дочери — Маша и Алиса. Сейчас они живут и учатся в Великобритании.

Впрочем, Полякова добавила, что знает, что муж ее любит и "молится на нее".

"Но я вечно недовольна, мне вечно мало. Я сейчас поняла почему. Он бросил меня с проблемами: "Ну ты же можешь решать проблемы? Вот иди! Я рядом, я никуда не делся, я с тобой". И вот я на него зла", — рассказала украинская знаменитость.

Оля Полякова с семьей

В свою очередь, Маша Ефросинина рассказала, что злится на своего мужа Тимура Хромаева из-за того, что он сам принял решение уйти в ВСУ после начала большой войны в Украине, оставив на нее двоих детей и весь быт.

Маша Ефросинина с мужем Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Оля Полякова поздравила с днем рождения младшую дочь Алису.

Также Фокус писал о встрече Святослава Вакарчука и мужа Маши Ефросининой на передовой.