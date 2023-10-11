Светлана Тарабарова трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (видео)

Певица и Алексей Бондар поженились в 2016 году. Сейчас они воспитывают троих общих детей.

Украинская певица Светлана Тарабарова трогательно поздравила мужа Алексея Бондаря с годовщиной свадьбы. Видео с архивными кадрами она опубликовала в Instagram.

11 октября 2023 года пара отмечает седьмую годовщину бракосочетания. По этому случаю многодетная мама показала архивные кадры с их свадьбы, своей беременности и с тремя детьми супругов.

"Семь лет, как наша любовь стала еще сильнее. Спасибо за каждый день", — написала уроженка Херсона.

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Светлана Тарабарова поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Отметим, что украинская певица и ее избранник поженились 11 октября 2016 года. Вместе супруги воспитывают троих детей — 5-летнего Ивана, 3-летнюю Марию и Полину, которая родилась весной 2023 года.

"Какая вы замечательная семья!!!! Здоровья всем крепкого и пусть у вас всегда будет все самое лучшее!!!", "Это как вчера было, помню-помню, мои родные, поздравляю Вас! Вы мега крутейшая украинская семья! Любим вас", "7 лет, 3 детей. Вы молодцы. Еще много-много вам лет, безумно счастливой жизни", — присоединяются к поздравлениям поклонники украинской знаменитости.

Светлана Тарабарова с детьми

Напомним, Светлана Тарабарова рассказала, на что тратит больше всего денег.

Также Фокус писал о третьей беременности Светланы Тарабаровой.