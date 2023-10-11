Кейт Миддлтон появилась в женственном ансамбле в пастельных тонах (фото)

Мама троих детей посетила университет в Ноттингеме после Дня ментального здоровья.

Кейт Миддлтон появилась на публике в элегантном и женственном ансамбле в пастельных тонах. Об этом пишет People.

В среду, 11 октября, супруга принца Уильяма посетила университет Ноттингем Трент, чтобы проконтролировать, как студенты поддерживают свое ментальное здоровье после начала нового семестра.

Выезд состоялся через день после Всемирного дня ментального здоровья, во время которого Кейт выступила с речью о важности психического благополучия молодых людей.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В этот день королевская персона появилась в нежно-бежевом джемпере "Sami" от парижского бренда Sézane за 110 евро (около 4 400 грн). На рукавах кофточки принцессы были акцентные пуговицы.

Дополнила образ прямая юбка миди от того же бренда за 130 евро (около 5 200 грн).

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров мама принцессы Шарлотты выбрала бежевую сумочку с короткой ручкой от британского бренда TUSTING. Ее цена составляет 365 фунтов стерлингов (около 16 400 грн).

В частности, Миддлтон добавила к деловому луку итальянские замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi за 630 евро (более 25 тысяч грн).

Волосы принцессы традиционно были уложены легкими волнами. Она также продемонстрировала серьги с искусственным жемчугом от SIMONE ROCHA за 225 фунтов стерлингов (более 10 тысяч грн).

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон показала, как сделать ярким деловой образ.

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