"Мне не верится!": Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры (фото)
Что стало причиной трагедии не известно. Подписчики и звездные коллеги выразили свои соболезнования в комментариях.
Украинский украинский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который сейчас является военным ВСУ и находится на фронте, сообщил о страшной трагедии в его семье. Защитник рассказал, что умерла его младшая 19-летняя сестра. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Даниэль разместил архивную фотографию, на которой он в юном возрасте, а рядом с ним сидит его еще совсем маленькая сестренка.
"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся ... в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", — подписал снимок Салем.
Шоумен не сообщил, что стало причиной трагедии. Их разница в возрасте составляла 20 лет.
В комментариях под постом украинские звезды и поклонники выразили соболезнования и слова поддержки Даниэлю:
- "Мои соболезнования", — Леся Никитюк;
- "Ужас какой! Светлая память!" — Юрий Горбунов;
- "Боже .... Прими мои соболезнования", — Оля Полякова;
- "О боже, брат. Прими соболезнования", — Арам Арзуманян;
- "Сочувствуем всей семьей";
- "Что случилось, сочувствую...";
- "Держитесь..все слова лишние";
- "Это очень тяжело терять родных";
- "19 лет всего?! Какой ужас:(((( Сочувствую!".
Что известно о Даниэле Салеме
Даниэль Салем — украинский ресторатор и телеведущий. Участник шестого сезона шоу "Танцы со звездами", участник десятого сезона певческого шоу "Голос страны" и участник второго сезона шоу "Маска". Ведущий программы "Звездный путь" на телеканале "Украина". Участник войны в Ливане, участник боевых действий в российско-украинской войне.
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