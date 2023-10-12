Редкое фото: Сальма Хайек поздравила пасынка с днем рождения

У Сальмы с 17-летним Огюстеном, сыном супермодели Линды Евангелисты, сложились очень теплые отношения.

57-летняя мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек, которая является женой французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, трогательно поздравила своего пасынка Огюстена с его 17-летием на странице в соцсети.

Знаменитость опубликовала фото юноши с его отцом, а также видео, где он прыгает с яхты в воду.

"С днем ​​рождения, Оги, ты такое благословение в нашей жизни. Пусть твоя энергичная натура произведет фурор в этом году. 💙@augenator", – подписала она пост.

Огюстен – сын супермодели Линды Евангелисты и Пино. Узнав о беременности подруги, Франсуа-Анри бросил ее и ушел к Сальме Хайек, на которой женился в 2009-м. Она забеременела через три месяца после того, как супермодель родила мальчика На момент свадьбы Хайек и Пино их дочери Валентине было уже два года.

Валентина – единственная родная дочь Сальмы Хайек

Евангелиста пять лет скрывала имя отца своего ребенка, но затем решила потребовать с него алименты.

Хотя Линда провела большую часть своей жизни на подиуме и перед камерами, она воспитывала сына в манере, противоположной ее юности, и вдали от внимания общественности. Август не имеет публичных аккаунтов в социальных сетях и редко появляется на странице Евангелисты в Instagram.

Однако в 2022 году он присоединился к своей матери на показе мод Fendi Spring 2023 в Нью-Йорке. В следующем году Огюстен и Линда также посетили второй ежегодный ужин "Забота о женщинах". Сопредседателями мероприятия выступили отец подростка Пино и его мачеха Сальма Хайек.

У последней сложились теплые отношения не только с парнем, но и его знаменитой матерью, а Линда тепло отзывалась об актрисе.

Ранее Фокус писал, что у Линды Евангелисты обнаружили рак.