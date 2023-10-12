Максимально просто и удобно: Кейт Миддлтон показала лучший образ для теплой осени (фото)

Уже третий день подряд Кейт проводит встречи, посвященные Всемирному дню психического здоровья.

41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, посетила Национальный спортивный центр Бишам-Эбби в Марлоу по случаю Всемирного дня психического здоровья. Для поездки Кейт Миддлтон выбрала очень удобный ансамбль, который может без проблем повторить любая поклонница будущей королевы Великобритании, пишет Hello.

Кейт надела темно-синие джинсы скинни, простую белую футболку, а сверху накинула синий блейзер. Образ она завершила белыми кроссовками Veja. Волосы принцесса оставила распущенными, а из украшений на ней были только небольшие сережки и обручальное кольцо ее покойной свекрови, принцессы Дианы.

В этот раз пальцы принцессы на правой руке снова были перебинтованы.

Принц Уильям выглядел непринужденно в темно-синем джемпере, удобных джинсах и кроссовках цвета мокко.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Марлоу Фото: GettyImages

Супруги посетили семинар по психологической подготовке, организованный SportsAid совместно с благотворительным партнером SportsAid BelievePerform. Он направлен на то, чтобы помочь молодым спортсменам и их семьям управлять своим психическим благополучием и понять, как они могут помочь себе и друг другу в развитии навыков для счастливого и здорового опыта в спорте и за его пределами.

Во время своего визита принцесса Кейт участвовала в занятиях с юными спортсменами и родителями. На семинаре присутствовали также параолимпийская пловчиха Элли Симмондс и чемпионка Содружества по нетболу Ама Агбезе в качестве послов SportsAid.

Принцесса Уэльская профессионально управляется с мячом Фото: Getty

Позже принц Уильям и принцесса Кейт присоединились к юным спортсменам и приняли участие в двух практических занятиях, где они пытались набрать очки в нетбольном кольце, играя на время, а затем сыграли в голбол. Это паралимпийский вид спорта для людей с нарушениями зрения, в котором все участники должны постоянно носить непрозрачные повязки на глаза, чтобы обеспечить честную конкуренцию. Этот вид спорта был изобретен в 1946 году для помощи в реабилитации ветеранов, потерявших зрение во время Второй мировой войны.

Принцесса Уэльская является покровительницей SportsAid с 2013 года, а в 2022 году Их Королевские Высочества посетили программу SportsAid Team England Futures на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон использует особенные приемы в общении с людьми, которые позволяют ей расположить к себе любого.