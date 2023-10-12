В нашумевшем сериала "Корона" Хелена исполнила роль принцессы Маргарет. Так что встречу уже назвали визитом принцессы к королеве.

Известная британская актриса Хелена Бонем Картер встретилась с королевой Камиллой на приеме в Кларенс-хаусе – на фоне скандала Netflix из-за сцен с призраками принцессы Дианы в сериале "Корона". В нашумевшей телесаге Картер исполнила роль принцессы Маргарет. Об этом пишет Daily Mail.

76-летняя жена короля Чарльза, одетая в эффектное шелковое платье с павлиньим принтом стоимостью 599 фунтов от Фионы Клэр, была сфотографирована рядом с 57-летней британской актрисой, сыгравшей принцессу Маргарет в третьем и четвертом сериалах драмы Netflix .

Хелена Бонем Картер и королева Камилла Фото: Getty Images

Хелена в ярком цветочном платье и жемчужном ожерелье сделала глубокий реверанс, приветствуя сияющую королеву.

В январе актриса предположила, что теперь популярный сериал Питера Моргана, который основан на королевской семье , но также переплетается с вымышленными сюжетными линиями, догнал более поздние времена и должен подойти к концу.

Это произошло после того, как решение Netflix позволить призраку принцессы Дианы появиться перед ее бывшим мужем принцем Чарльзом и покойной королевой в фильме "Корона" было раскритиковано королевскими экспертами как "глубоко безвкусное".

Впрочем, сериал, скорей всего, на приеме в Лондоне, который был организован по случаю 30-летия Фонда Forward Arts Foundation, не обсуждали.

Фонд способствует популяризации, пониманию и наслаждению поэзией в Великобритании и Ирландии.

Королева Камилла выглядела расслабленной, позируя для фото и болтая с актрисой Хеленой Бонем Картер, несмотря на ее роль в скандальной драме Netflix.

К Камилле также присоединились предыдущие лауреаты премии Forward Prizes for Poetry, в том числе поэт Саймон Армитидж, актриса Карен Брайсон и звезда сериала "Корона" Наташа Макэлхон.

Хелена сказала, что она большая поклонница поэзии и ей нравится, что королева Камилла разделяет эту страсть.

По словам звезды "Гарри Поттера" поэзия "терапевтична и полезна для психического здоровья".

В беседе с The Guardian в начале этого года Хелену спросили, считает ли она, что мемуары принца Гарри "Запасной" облегчат создателю Моргану написание сценария "Короны" теперь, когда у него есть отчет из первых рук о недавней королевской драме.

"Мне следует быть здесь осторожной, но я не думаю, что им следует продолжать. Я участвую в этом, и мне нравятся мои эпизоды, но сейчас все совсем по-другому. Когда "Корона" начиналась, это была историческая драма, а теперь она врезалась в настоящее. Но это их дело", — ответила Хелена, сменившая Ванессу Кирби в роли принцессы Маргарет.

Хелена Бонем Картер и королева Камилла Фото: Getty Images

Лесли Мэнвилл взяла на себя роль после Хелены в пятом и шестом сериалах королевской драмы.

В 2020 году Хелена заявила, что на "Короне" лежит "моральная ответственность" напомнить зрителям, что они смотрят не документальный фильм, и сообщила официальному подкасту шоу, что это "драматизация".

Трейлер последнего сезона "Короны"

За последний год, когда сериал начал снимать последний сезон, приближающийся к нынешней эпохе, он подвергся множеству критических замечаний, от обвинений в выдумке до переосмысления событий.

Бывший премьер-министр сэр Джон Мейджор раскритиковал сериал в прошлом году после того, как в нем было показано, что король Чарльз — тогдашний принц Уэльский — призвал сэра Джона убедить королеву отречься от престола.

Сэр Джон сказал, что эти сцены "нанесут глубокую боль семье, которая до сих пор скорбит по тому самому человеку, на жизни которого была основана вся драма".

Бывший премьер-министр Лейбористской партии Тони Блэр также назвал сюжет "полным и абсолютным вздором".

Также сериал обвинили в бесчувственности за воссоздание сцены аварии, в которой погибла принцесса Диана.

Шестой сезон "Короны" будет доступен на Netflix с 16 ноября.