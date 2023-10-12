Камалия похвасталась урожаем из своего сада и рассказала о пользе боярышника (видео)

Певица Камалия отметила, что эти ягоды очень полезны для здоровья, а особенно для сердца.

Украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис Мира" Камалия похвасталась необычными ягодами, которые растут в ее саду. Соответствующее видео исполнительница опубликовала в Instagram.

В ролике артистка показала, как на большом дереве растут плоды боярышника. Камалия рассказала, что эти ягоды очень полезны для здоровья, а особенно для сердца. Она отметила, что употреблять их нужно в свежем виде, а не ввиде спиртовых настек, иначе не будет толку.

"Друзья, какая щедрая украинская осень! Это у меня боярышник! Растет в моем саду. Он очень полезен для сердца, очень вкусен. Вот такие маленькие ягоды, как яблочки, очень сладкие. Помогает боярышник сердцу, когда его ешь вот так в свежем виде", — поделилась Камалия.

В комментариях фаны артистки написали немало комплиментов исполнительнице и подтвердили пользу боярышника:

"Камалия, Вы, такая хорошая, обожаю Вас, спасибо, что поддерживаете Украину, и нас простых Украинцев";

"Камалия!!! Ты замечательная, обаятельная, невероятная, ты крутая!!!!";

"Камалия, вы очаровательна";

"Наша украиночка";

"Какая же вы красавица";

"Такой же урожай, наслаждаюсь хорошим в этом году";

"Да, Боярышник вкусный и полезный";

"Камалия, вы хорошенькая, вкусненькая, ни в коем случае не худейте, спасибо за помощь нашим воинам";

"В Ваших ладонях плоды с тремя косточками. Они полезны, да. Но для сердца наиболее полезны именно мелкие плоды с одной косточкой".

Напомним, 6 сентября сообщалось, что Камалия поздравила дочерей с первым юбилеем. Артистка призналась, что планы на празднование из-за войны изменились.