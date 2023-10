Принцесса Евгения поделилась видео со своей свадьбы спустя пять лет

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили пятую годовщину свадьбы.

12 октября исполнилось пять лет с того дня, как принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка, и по этому случаю королевская особа поделилась на своей странице в Instgram видео, где запечатлены самые счастливые моменты из жизни пары, начиная со свадьбы.

Под мелодию хита группы Florence and the Machine You've Got the Love принцесса показала кадры, которые она раньше никогда не обнародовала. Так, здесь есть моменты подготовки Евгении ко дню свадьбы вместе с сестрой, принцессой Беатрис, и мамой, Сарой Фергюсон, а также момент, когда она шла к алтарю к Джеку и их поцелуй на ступенях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Видео заканчивается подсчетом лет, в течение которых Евгения и Джек были женаты, и фотографией, где пара позирует вместе со своими двумя сыновьями – Августом и Эрнестом.

Евгения вышла замуж за своего давнего бойфренда и бизнесмена Джека всего через пять месяцев после того, как ее двоюродный брат принц Гарри связал себя узами брака с Меган Маркл. Осенняя церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, недалеко от дома Роял Лодж, где прошло детство Евгении.

Старшие дети принца и принцессы Уэльских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, были среди пажей и подружек невесты, а леди Луиза Виндзор возглавила свадебную вечеринку в часовне.

Старшая сестра Евгении, принцесса Беатрис, поддержала невесту в роли подружки невесты в королевском синем наряде от Ralph & Russo.

Подвенечное платье для Евгении создали британские модельеры Питер Пилотто и Кристофер де Вос. Принцесса лично попросила платье с открытой спиной, так как хотела показать шрам от сколиоза, оставшийся после операции, которую она перенесла в 12 лет.

Королева Елизавета II одолжила внучке тиару Greville Emerald Kokoshnik.

В феврале 2021-го у супругов родился первенец Август, а в мае 2023 – второй сын, которого назвали Эрнестом.

