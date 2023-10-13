Дженнифер Лопес демонстрирует маникюр на октябрь 2023 года (фото)

Знаменитость сделала ставку на классику и короткую длину ногтей.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала маникюр на октябрь 2023 года. Снимками своей новой работы для звездной клиентки делится нейл-мастер Том Бачик в Instagram.

Жена оскароносного актера Бена Аффлека в середине осени выбрала бордовый оттенок маникюра. Том Бачик сделал ей однотонное глянцевое покрытие на короткие ногти, отказавшись от любого дизайна и камней.

Новый осенний маникюр американской знаменитости сочетался с ее роскошными кольцами. На фото Джей Ло предстала в черном костюме в светлую полоску с глубоким декольте. К осеннему образу она добавила шляпу и подвеску.

Волосы артистки были уложены локонами. Она сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

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Дженнифер Лопес

Отметим, что клиентами Бачика становятся многие знаменитости, среди которых Селена Гомес, Оливия Родриго, Никола Пельтц и др. А нейл-мастер часто показывает свои работы в соцсетях, чем задает тренды на модные покрытия ногтей.

Напомним, певица Селена Гомес демонстрировала маникюр для встречи осени 2023.

Также Фокус писал о бьюти-трендах на осень 2023 года.