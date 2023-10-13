"Без гипса": 7-летней дочери Елены Кравец сделали операцию по новой технологии (фото)

Ведущая Елена Кравец написала слова благодарности врачу, который очень быстро и профессионально помог ее ребенку.

Украинская актриса, лидер телешоу "Женский квартал" и ведущая Елена Кравец опубликовало фото ее 7-летней дочери из больницы. На своей странице в Instagram звезда рассказала, что месяц назад ее Катя каталась на самокате, упала и сломала руку.

Из-за травмы ребенку пришлось делать операцию. Ее дочке очень помогли в больнице Охматдет, с Катей все в порядке.

В заметке Елена Кравец рассказала о враче, который делал ее дочери операцию и поблагодарила специалиста за помощь.

"Я хочу оставить этот пост здесь в знак благодарности человеку, который очень быстро и профессионально помог нам тогда. На фото — Катя позавчера в новой шапке и шарфе, не хотела снимать. И она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса!" — написала Елена.

По ее словам, дочери сделали операцию по новой технологии, которая ускоряет процесс роста костей даже без необходимости носить гипс.

"Господин Власий, мы благодарны вам до небес! Как выздоровеем-придем фотографироваться с вами, как со звездой!", — пообещала Кравец.

Напомним, Елена Кравец рассказала, как Владимир Зеленский изменился на посту президента.