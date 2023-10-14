Скрипка пригрозил коллегам, которые покинули Украину, разговором с "ребятами на фронте" (видео)

Артист обвинил русскоязычных коллег в лицемерии из-за того, что когда-то они создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, а теперь "переобулись" и собирают донаты для ВСУ.

Украинский музыкант Олег Скрипка осудил решение своих коллег по шоу-бизнесу за то, что они покинули Украину в то время, когда страна ведет полномасштабную войну. В эксклюзивном интервью каналу ТСН он пригрозил всем артистам, которые когда-то вернутся из-за рубежа разговором с теми "ребятами, которые придут с фронта". Видео интервью было опубликовано на канале YouTube 14 октября.

По мнению Скрипки, к войне в Украине привело "русскоязычное болото", которое транслировало в творческом пространстве идеи "русского мира". Такие граждане сейчас якобы "переобулись" и начали собирать пожертвования и заниматься волонтерством. Но с такими людьми, отмечает Скрипка, будут разговаривать украинские бойцы, когда вернутся с передовой.

"Сейчас те люди, которые вчера создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, переобулись, ездят, собирают донаты и они представляют Украину. А настоящие ребята на фронте воюют. Когда ребята придут с фронта, будет интересный диалог с этими персонажами", — сказал музыкант.

Он добавил, что те украинские артисты, которые "спрятались далеко за границей" не достойны быть гражданами Украины, поэтому было бы правильно пересмотреть их гражданство.

Также Скрипка убежден, что одной из причин начала войны — культурные и языковые преступления, которые были совершены в 90-х годах. Из-за них в стране не смогли построить сильную государственность, считает артист, что и привело к полномасштабному военному конфликту с РФ.

Он также обратился к таким коллегам с риторическим вопросом, где же была их позиция в феврале прошлого года после начала вторжения российских войск, и почему теперь они "трясут" украинским флагом.

"Люди, принимавшие участие в этих культурных и языковых преступлениях – это можно приравнять к военному преступлению – это не имеет срока. Если человек перевел свои тексты 25 февраля и сейчас собирает донаты, и трясет флагом – это ничего не значит. Где была твоя позиция 23 февраля?" – сказал Скрипка.

Напомним, Олег Скрипка 11 октября выступил со скандальным заявлением, сказав о том, что красивые женщины сами притягивают к себе абьюзеров. По мнению музыканта, они часто ведут себя хамовито по отношению к мужчинам, и в итоге встречают по жизни "быков".