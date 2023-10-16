Рита Ора в образе от украинского бренда украсила обложку глянца (фото)

Знаменитость албанского происхождения не впервые обращается к изделиям украинских дизайнеров.

32-летняя английская певица Рита Ора украсила обложку глянца в образе от украинского бренда. Снимками с фотосессии для бразильского L'Officiel артистка албанского происхождения делится в своем Instagram.

Звезда сцены примерила черный топ и юбку с вышивкой от бренда GASANOVA. И это не первый раз, когда Рита Ора выбирает украинского производителя. Во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле она демонстрировала пальто от LITKOVSKA.

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Светлые волосы жены режиссера Тайки Вайтити были распущены. Она сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. А на ногах Оры были черные туфли-лодочки.

Рита Ора

"Рита Ора — это точно сила! Для нашей обложки Рита рассказала в эксклюзивном интервью L'Officiel Brasil, как начинала свою карьеру до того, как сегодня стала успешной сольной артисткой", — рассказывают журналисты бразильского журнала.

В частности, оказалось, что английскую певицу вдохновляли культовые фигуры, такие как Шер, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Мадонна.

Напомним, Рита Ора появилась на публике в боди и прозрачном платье.

Также Фокус писал о появлении Риты Оры в образе от другого украинского бренда.